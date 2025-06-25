Рубио на саммите НАТО повторил, что начатая Россией война может закончиться только дипломатическим путем

Рубио на заседании Совета НАТО-Украина повторил, что военного решения нет (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Госсекретарь США Марко Рубио на Совете Украина-НАТО повторил позицию администрации президента США Дональда Трампа, что война России против Украины может быть урегулирована только дипломатическим путем.

«Президент США четко заявил, что война между Россией и Украиной должна закончиться», — написал Рубио в соцсети Х.

На заседании Совета НАТО-Украина он повторил, что военного решения нет, есть только дипломатическое.

Реклама

В сентябре 2024 года глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Россия хочет завершить войну до начала 2026 года, поскольку с лета 2025 года у нее начнутся серьезные проблемы в экономике и возникнет необходимость мобилизации, которая может подорвать социально-политическую ситуацию.

В начале мая военный журналист Андрей Цаплиенко в интервью Radio NV отмечал, что не видит признаков того, что война России против Украины закончится в ближайшее время, и предупреждал, что если украинцы в это поверят, то проиграют.

17 мая командующий Центрального командования США в 2008—2010 годах, директор ЦРУ в 2011—2012 годах Дэвид Петреус в интервью Radio NV заявил, что не ждет завершения войны России против Украины в 2025 году.

15 мая американский Институт изучения войны (ISW) по итогам событий в Турции 15 мая писал, что Россия не заинтересована в добросовестных мирных переговорах с Украиной и поиске компромиссов, а нацелена на подготовку населения к длительной войне.