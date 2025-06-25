Рютте заявил, что Украина будет «большой темой» во второй день саммита НАТО в Гааге

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время саммита лидеров стран НАТО в Гааге, Нидерланды, 25 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Claudia Greco)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина будет «большой темой» на саммите Альянса .

Об этом он сказал на саммите НАТО в нидерландском городе Гаага в среду, 25 июня, во второй день саммита Альянса, передает корреспондент NV Наталья Роп.

Рютте подчеркнул, что Украина должна рассчитывать на страны НАТО и наслаждаться «крепким и долговременным миром».

Реклама

Генсек НАТО также отметил, что понимает вызовы, с которыми сталкиваются правительства, увеличивая расходы на оборону.

«В то же время мы с моими коллегами за этим столом абсолютно убеждены, что учитывая угрозу со стороны россиян, учитывая международную ситуацию с безопасностью, альтернативы нет», — добавил он.

Читайте также: На саммите в Гааге все подстроились под Трампа

Ранее Рютте заверил, что Украина будет упомянута в финальной декларации нынешнего саммита НАТО.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Гааге встретится с 32 лидерами Альянса и, вероятно, проведет разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским

24−25 июня в Гааге проходит саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов. Как предполагают западные медиа, его главной темой станет ситуация на Ближнем Востоке, тогда как тема войны России против Украины, вероятно, отойдет на второй план.

Газета The Washington Post писала, что на саммите НАТО среди европейских союзников Украины складывается понимание того, что администрация Трампа не готова предоставить Киеву новую военную помощь.