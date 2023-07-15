Пограничные миссии и Лачинский коридор. В ЕС сообщили о результатах нового раунда переговоров Армении и Азербайджана 15 июля, 20:53 Президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил о результатах нового раунда переговоров между Азербайджаном и Арменией (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил о результатах трехсторонних переговоров между Азербайджаном, Арменией и ЕС, которые состоялись в субботу, 15 июля.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Политик рассказал, что переговоры премьер-министра Армении Николы Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжались почти три часа, а стороны смогли обсудить все запланированные вопросы.

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Председатель Евросовета назвал встречу «откровенной, честной и содержательной».

По словам Шарля Мишеля, стороны обсудили вопросы армянского населения Карабаха, ситуацию вокруг Лачинского коридора и какие существуют способы для его разблокирования.

Обе страны уже давно пытаются договориться о статусе Нагорного Карабаха, находясь в конфликте со времени распада СССР. После того, как 18 апреля Армения официально согласилась подтвердить суверенитет Азербайджана над этой спорной территорией, представители Баку заявили, что есть надежда на установление мира между двумя государствами.

Позже руководители МИД обеих страны заявляли, что мирное соглашение между двумя странами возможно до конца 2023 года.

В субботу, 15 июля, стало известно, что лидеры Армении и Азербайджана отдельно провели переговоры с президентом Евросовета Шарлем Мишелем перед тем, как провести совместную трехстороннюю встречу.