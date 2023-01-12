О чем молчит Ереван. Как Армения потеряла доверие к Москве и почему сдерживает свое недовольство — экспертный опрос NV 12 января, 16:49 Эксклюзив NV Премьер-министр Армении Никол Пашинян жмет руку российскому диктатору Владимиру Путину во время неформального саммита лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге в декабре 2022 года (Фото:Sputnik / Alexei Danichev / Kremlin via REUTERS)

Война 2020 года за Нагорный Карабах, полномасштабное вторжение России в Украину и текущее блокирование Азербайджаном Лачинского коридора повлияли на отношения Еревана и Москвы. О новом и неизменном в этих отношениях NV расспросил международных экспертов.



На этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что его страна не будет принимать у себя учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запланированные на 2023 год. Ранее он обвинил военных России, которая вместе с Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном входит в состав ОДКБ, в неспособности выполнять свои «миротворческие» обязательства в Нагорном Карабахе.

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Напомним, в середине декабря азербайджанцы под предлогом протеста экоактивистов заблокировали Лачинский коридор — единственную дорогу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. Из-за этого в анклаве начались трудности с продовольствием и медикаментами. Российские войска, которые должны выполнять в регионе «миротворческие» функции, не смогли восстановить свободное передвижение по коридору.

На фоне последних событий в Нагорном Карабахе и после почти 11 месяцев полномасштабного вторжения России в Украину NV поинтересовался у специалистов по вопросам Южного Кавказа, как за последний год изменились отношения Еревана и Москвы.

Более двадцати лет внешняя политика Армении определялась стремлением к «комплементарности», комментирует NV Ричард Гирагосян, директор независимой аналитической организации Центр региональных исследований в Ереване. Армения, в частности, пыталась сохранить стратегический баланс между партнерством с Россией в сфере безопасности и своим интересом к углублению связей с Западом. И это всегда было сложно делать из-за зависимости армян от военной поддержки северного соседа.

К тому же после войны 2020 года за Нагорный Карабах очевидными стали ограничения российских обещаний в сфере безопасности. А неудачное вторжение в Украину ощутимо ослабило влияние России и в то же время поставило перед Арменией сложную и, возможно, невыполнимую задачу: оправдать ожидания Москвы по поводу лояльности и поддержки ее действий, рассуждает Гирагосян. С тех пор правительство Пашиняна взяло на вооружение политику «стратегического молчания», стараясь не злить Россию и в то же время не быть пойманным на поддержке агрессора.

Ярким примером такой политики является то, что премьер-министр и министр иностранных дел Армении не высказывают своей позиции по поводу войны в Украине. Тем временем, представитель армянского МИДа озвучивает формальные заявления о поддержке «дипломатического разрешения» конфликта. А во время голосований за проукраинские резолюции в международных организациях представители Армении пытаются воздерживаться.

«Тот факт, что Россия во второй раз вторглась на территорию своего соседа и отрицает его суверенитет и историческую легитимность, заставляет нервничать многих армян», – утверждает Пол Стронски, старший научный сотрудник международного аналитического центра Фонд Карнеги за международный мир, эксперт по южнокавказскому региону.