На пути к миру. ЕС, Азербайджан и Армения провели новый раунд переговоров 15 июля, 17:04 Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном провели очередной раунд переговоров в Брюсселе (Фото:Официальное представительство президента Азербайджана)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыли в Брюссель, где планируют провести переговоры с участием президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Об этом сообщают пресс-служба главы Азербайджана и Радио Азатутюн.

Лидер Азербайджана провел переговоры с Шарлем Мишелем в пятницу, 14 июля. А в субботу, 15 июля, в схожем формате президент Европейского совета встретился с премьером Армении Николом Пашиняном.

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Как сообщает пресс-служба главы Азербайджана, Алиев выразил президенту Совета Европейского Союза Шарлю Мишелю благодарность за приглашение и поблагодарил за усилия, направленные на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями относительно предстоящих трехсторонних переговоров с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном», — говорится в заявлении представительства азербайджанского лидера.

Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-службу главы армянского правительства сообщает, что премьер-министр Армении передал Шарлю Мишелю письмо от «президента» непризнанного Нагорного Карабаха.

«Собеседники обсудили вопросы, связанные с запланированной на сегодня трехсторонней встречей, а также реализацией достигнутых на предыдущих встречах договоренностей», — отмечается в сообщении.

Обе страны уже давно пытаются договориться о статусе Нагорного Карабаха, находясь в конфликте со времени распада СССР. После того, как 18 апреля Армения официально согласилась подтвердить суверенитет Азербайджана над этой спорной территорией, представители Баку заявили, что есть надежда на установление мира между двумя государствами.

Позже руководители МИД обеих страны заявляли, что мирное соглашение между двумя странами возможно до конца 2023 года.