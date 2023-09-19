Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе для «восстановления конституционного строя» 19 сентября, 13:05 Нагорный Карабах (Фото:REUTERS/Artem Mikryukov/File Photo)

В Министерстве обороны Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя».

Об этом говорится в заявлении ведомства.

Там заявляют, что соответствующие меры введены с целью «прекращения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения и восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики».

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В заявлении отмечается, якобы мероприятия будут проводить и «с применением высокоточного оружия» на передовой и в глубине для вывода из строя позиций формирований вооруженных сил Армении, их долговременных огневых точек, а также боевых средств и объектов военного назначения.

«Мы еще раз заявляем, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели», — говорится в сообщении.

О соответствующих мерах было проинформировано командование «миротворческого контингента» РФ и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.

В Минобороны Азербайджана отметили, якобы систематические обстрелы позиций армии Азербайджана формированиями вооруженных сил Армении, а также продолжение минирования территорий, проведение работ по инженерному совершенствованию боевых позиций и увеличение количества окопов и блиндажей за последние месяцы «привело к усилению напряженности в регионе».

Сообщается, якобы меры внедрены на фоне «усиления боевых позиций Армении личным составом, бронетехникой, артиллерийскими установками и другими огневыми средствами, а также приведения их частей к высокому уровню боевой готовности, создания дополнительных мобилизационных частей, расширения разведывательной деятельности против подразделений азербайджанской армии и проникновения вглубь позиций с целью повторного минирования».

В частности Минобороны Азербайджана отмечает, что 19 сентября на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша в результате взрыва мины погибли гражданские лица и был выведен из строя автомобиль, принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана.

«Подобные факты являются продолжением целенаправленной и планомерной террористической политики Армении против Азербайджана», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян предупреждал, что многодневное наращивание присутствия войск Азербайджана может вызвать очередную волну эскалации на границах с непризнанным Нагорным Карабахом и Арменией.

Переговоры между Арменией и Азербайджаном — что известно

Обе страны уже давно пытаются договориться о статусе Нагорного Карабаха, находясь в конфликте со времени распада СССР. После того, как 18 апреля Армения официально согласилась подтвердить суверенитет Азербайджана над этой спорной территорией, представители Баку заявили, что есть надежда на установление мира между двумя государствами.

Позже руководители МИД обеих стран заявляли, что мирное соглашение между двумя странами возможно до конца 2023 года.

15 июля лидеры Армении и Азербайджана отдельно провели переговоры с президентом Евросовета Шарлем Мишелем перед тем, как провести совместную трехстороннюю встречу.

В тот же вечер президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил о результатах трехсторонних переговоров между Азербайджаном, Арменией и ЕС. Председатель Евросовета назвал встречу «откровенной, честной и содержательной».

16 июля МИД Азербайджана заявил, что Москва и Ереван не выполнили своих обязательств по трехстороннему соглашению, подписанному после 44 дней активных боев между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе в 2020 году.

22 июля Пашинян заявил, что существует риск новой войны, пока не подписано мирное соглашение с Азербайджаном.

3 сентября премьер-министр Армении сказал, что зависимость Еревана от Москвы в вопросах безопасности оказалось «стратегической ошибкой».

