Польша будет постепенно передавать свои МиГ-29 Украине — Дуда

14 апреля, 22:24
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МиГ-29 (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

МиГ-29 (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Польша будет постепенно передавать Украине свои истребители МиГ-29 по мере получения самолетов FA-50 из Южной Кореи и F-35 из США. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время брифинга с австрийским коллегой Александером ван дер Белленом в Вене, передает PAP.

«Вполне вероятно, что мы будем отправлять самолеты [МиГ-29], которые остались у нас в наличии, постепенно», — сказал Дуда.

Первые поставки южнокорейских самолетов FA-50 в Польшу запланированы на 2023 год.

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Польский президент также сказал, что его страна передала Украине более 300 танков Т-72 и PT-91 и была одним из инициаторов «танковой коалиции» Leopard.

Дуда ранее говорил, что в будущем Варшава может передать весь свой парк МиГ-29 Украине, но для этого потребуется согласие союзников.

13 апреля Германия разрешила Польше передать Украине пять истребителей МиГ-29, когда-то полученных из старых запасов ГДР.

23 марта Словакия передала Украине четыре советских истребителя МиГ-29, став первой страной НАТО, которая поставила Киеву боевые самолеты. Польша передала уже восемь и готова передать еще шесть.

В Воздушных силах не раз говорили, что для преимущества в воздухе Украине нужны современные многоцелевые самолеты с широким спектром вооружения.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Польша Военная помощь МиГ-29 Истребители Украина-Польша Анджей Дуда Поддержка Украины Война России против Украины

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