Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29

23 марта, 15:19
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МиГ-29 (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

МиГ-29 (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны Ярослав Надь.

Как пишет Dennik N, накануне за самолетами в Словакию приехали украинские пилоты с механиками, которые их подготовили к отлету. После 12 часов в четверг, 23 марта, истребители покинули базу Сляч и отправились на восток.

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По словам Надя, первые самолеты благополучно передали Вооруженным силам Украины. Остальное Украина получит в ближайшие недели, говорит словацкий министр.

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«Спасибо всем причастным за фантастическую профессиональную работу. Словакия стоит на правильной стороне, и этим жестом мы как страна заглавными буквами вписались в современную мировую историю, говорящую о своевременной помощи, искренней солидарности и величии нации», — заявил Надь.

17 марта Словакия одобрила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Перед этим президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава в ближайшие дни тоже передаст Украине четыре истребителя МиГ-29.

В воздушных силах Украины считают, что предоставление стране модернизированных советских истребителей МиГ-29 будет серьезной помощью, однако вряд ли приведет к особым изменениям на фронте.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Словакия МиГ-29 Истребители Истребитель

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