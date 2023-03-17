«Процесс сдвинулся с места». Что означает передача Украине польских и словацких истребителей МиГ-29 17 марта, 15:17 Сюжет Украинский МиГ-29 во время учений (Фото:Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины)

Таким образом, Украина получит по меньшей мере 17 таких самолетов. Однако Дуда заявлял о готовности Варшавы передать Украине все свои МИГ-29. По данным из открытых источников, Воздушные силы Польши имеют 22 таких истребителя.

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NV рассказывает о главных характеристиках этих самолетов и о том, как они повлияют на ход войны.