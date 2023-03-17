«Процесс сдвинулся с места». Что означает передача Украине польских и словацких истребителей МиГ-29

17 марта, 15:17
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Украинский МиГ-29 во время учений (Фото:Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины)

Украинский МиГ-29 во время учений (Фото:Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины)

17 марта Словакия одобрила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что эта страна передаст Украине первые четыре МиГ-29 в ближайшие дни.

Таким образом, Украина получит по меньшей мере 17 таких самолетов. Однако Дуда заявлял о готовности Варшавы передать Украине все свои МИГ-29. По данным из открытых источников, Воздушные силы Польши имеют 22 таких истребителя.

Видео дня

NV рассказывает о главных характеристиках этих самолетов и о том, как они повлияют на ход войны.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Польша Украина-Россия Словакия МиГ-29 Война в Украине Российско-украинская война Сюжет NV Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Юрий Игнат

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