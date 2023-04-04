Передача МиГ Украине: Воздушные силы призвали СМИ не манипулировать заголовками и не делать необоснованные «победные» новости 4 апреля, 11:55 Истребитель МиГ-29 (Фото:Bernie C/flickr.com)

В Воздушных силах призвали СМИ перестать манипулировать заголовками и делать необоснованные «победные» новости, связанные с передачей Украине истребителей МиГ-29 от Польши и Словакии.

Об этом в Telegram написал пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Просьба перестать манипулировать заголовками, делать необоснованные «победные новости» по передаче словацких и польских МиГ, благодаря чему, цитирую… «удалось укомплектовать три бригады истребителей… И откуда вообще взялась цифра 72?», — говорится в заявлении Игната.

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Он напомнил, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29.

По его словам, передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил в выполнении текущих боевых задач, но «ни в коем случае не решит вопрос „контрнаступления“, „победы“ и т.д».

«Для завоевания преимуществ в воздухе и победы нам нужны современные многоцелевые самолеты с широким спектром вооружения», — подчеркнул Игнат.



23 марта Словакия передала Украине четыре советских истребителя МиГ-29, став первой страной НАТО, предоставившей боевые самолеты.

Как рассказала вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, истребители от Словакии уже защищают небо над Харьковом.

Ранее президент Польши также пообещал Киеву первые истребители от Варшавы «в ближайшие дни», однако все свои МиГ-29 страна не будет отдавать.

В Воздушных силах Украины считают, что предоставление стране модернизированных советских истребителей МиГ-29 будет серьезной помощью, однако вряд ли приведет к каким-то особым изменениям на фронте. Там заявили, что они не оснащены бортовыми радарами и не могут запускать современные ракеты и подчеркнули: Украине нужны современные западные боевые самолеты.