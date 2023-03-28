Польские и словацкие МиГ-29 усилят оборону Украину, но нуждаются в глубокой модернизации — Игнат 28 марта, 15:37 МиГ-29 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

Самолеты МиГ-29, которые Украине передают Польша и Словакия, нуждаются в глубокой модернизации. Они не оснащены бортовыми радарами и не могут запускать современные ракеты.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Эти самолеты — польские и словацкие — безусловно, усилят некоторые наши способности… но ни бортового радара, ни современных ракет там не поставишь. Этот самолет нуждается в глубокой модернизации», — отметил Игнат.

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Спикер добавил, что заменить в самолетах этого типа нужно очень многое, и в первую очередь — это вооружение и радар.

«Там модернизированы несколько системы связи, система „свой-чужой“, GPS-навигация. В условиях мирного времени это модернизация для облегчения выполнения боевых задач в странах НАТО. А по вооружению, радара там ничего нет», — подчеркнул Игнат.

Он вновь подчеркнул, что Украине нужны современные многоцелевые самолеты, от которых зависит успех в войне.

16 марта польский президент Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29 «в ближайшие дни».

18 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна готова передать Украине истребители МиГ-29, но только в рамках коалиции.

24 марта Словакия первой из стран НАТО передала Украине боевые самолеты — четыре истребителя МиГ-29.

В воздушных силах Украины заявили, что предоставление стране модернизированных советских истребителей МиГ-29 будет серьезной помощью, однако вряд ли приведет к значительным изменениям на фронте. Киев нуждается в современных западных боевых самолетах.