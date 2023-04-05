Польша передала Украине уже восемь истребителей МиГ-29. Дуда обещает еще шесть 5 апреля, 15:28 МиГ-29 в Польше (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala)

Польша недавно передала Украине еще четыре истребителя МиГ-29. Всего Киев получил от Варшавы уже восемь таких самолетов.

Об этом президент Анджей Дуда заявил во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским, который приехал в Польшу с официальным визитом в среду, 5 апреля, сообщает Rzeczpospolita.

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«Некоторое время назад мы передали Украине четыре наших МиГ-29. Совсем недавно еще четыре. Кроме того, мы хотим передать Украине еще шесть, о чем только говорили с президентом Зеленским», — сказал он.

Президент Польши рассказал, что у страны есть советские истребители, которые модернизировали и адаптировали согласно стандартам НАТО. Когда их заменят новыми самолетами, Дуда верит, что в будущем Варшава может передать весь парк МиГ-29 Украине. Для этого потребуется согласие союзников.



23 марта Словакия передала Украине четыре советских истребителя МиГ-29, став первой страной НАТО, предоставившей боевые самолеты.

В Воздушных силах Украины считают, что предоставление стране модернизированных советских истребителей МиГ-29 будет серьезной помощью, однако вряд ли приведет к каким-то особым изменениям на фронте. Там заявили, что они не оснащены бортовыми радарами и не могут запускать современные ракеты и подчеркнули: Украине нужны современные западные боевые самолеты.

