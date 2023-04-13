Германия одобрила поставку истребителей МиГ-29 в Украину 13 апреля, 17:41 Истребитель МиГ-29 (Фото:Bernie C/flickr.com)

Правительство Германии в четверг, 13 апреля, дало разрешение Польше на поставки истребителей Украине, сообщает Spiegel.

Обновлено 18:22. Германия официально одобрила передачу истребителей Украине. Об этом сообщает Zeit cо ссылкой на заявление Минобороны Германии.

По информации СМИ, Берлин одобрил заявку Польши на экспорт истребителей МиГ-29 со складов ГДР.

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Ранее сообщалось, что речь идет о пяти самолетах советского производства из старых запасов ГДР, которые когда-то Берлин передал Варшаве.

23 марта Словакия передала Украине четыре советских истребителя МиГ-29, став первой страной НАТО, предоставившей боевые самолеты. Польша также передала восемь и готова передать еще шесть.

Президент Анджей Дуда не исключил, что в будущем Варшава может передать Украине весь свой парк МиГ-29, но для этого потребуется согласие союзников.

В Воздушных силах Украины считают, что предоставление стране модернизированных советских истребителей МиГ-29 будет серьезной помощью, однако вряд ли приведет к каким-то особым изменениям на фронте. Там заявили, что они не оснащены бортовыми радарами и не могут запускать современные ракеты.