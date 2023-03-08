Польша готова передать Украине все свои истребители МиГ-29 — Дуда 8 марта, 21:44 Истребитель МиГ-29 (Фото:Coert van Breda via Wikipedia)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова передать украинским военным все свои истребители МиГ-29.

Об этом он заявил в интервью CNN.

Он подчеркнул, что Украина заинтересована в поставках истребителей.

«Другие МиГ-29, которые есть в Польше и сейчас на вооружении наших ВВС, — мы готовы поставить эти самолеты, и я уверен, что Украина будет готова их использовать немедленно», — сказал он.

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Дуда отметил, что украинские вооруженные силы будут в дальнейшем переходить на стандарты НАТО и использовать F-16, поэтому уже сейчас нужна подготовка украинских пилотов.

При этом он подчеркнул, ссылаясь на свой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, что ключевой военной потребностью страны является дальнобойная артиллерия.

«Пока больше нужна дальнобойная артиллерия, чтобы отвергать противника и избегать прямых столкновений. Потому что россияне пытаются раздавить Украину, раздавить ее тяжестью своих вооруженных сил, своей численностью и своей техникой», — сказал он.

18 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна готова передать Украине истребители МиГ-29, но только в рамках коалиции.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинским силам потребуются истребители, чтобы отразить угрозы со стороны России. Он сказал, что передача советских МиГ-29 Украине обеспечит поддержку и в определенной степени уравновесит ее силы с РФ.

