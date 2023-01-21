Три урока Рамштайна. О Германии, танках и наступательном оружии для Украины 21 января, 14:16

Думаю, что у многих украинцев после состоявшегося 20 января заседания платформы Рамштайн осталось определенное разочарование

У багатьох навіть сильне розчарування. Мається на увазі відсутність рішення про постачання Україні німецьких танків «Леопард» і взагалі наступальної зброї.

Але зараз у нас не та ситуація, щоб бути в полоні розчарувань і образ. Має бути раціональна реакція — терпіння і наполегливість. Чергова червона лінія під назвою «танки і наступальна зброя» долається не одномоментно, повільніше, ніж нам хотілось, але все ж таки починає долатися. Врешті решт, схожа ситуація була і з рішеннями про постачання Україні важкої зброї, артилерії, систем ППО.

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Скоріше за все, йдеться про відкладене рішення (це те, що стосується Німеччини). Занадто обережних німецьких партнерів ще треба дотискати до правильного і неминучого рішення. Вони ще трохи не дозріли. Також припускаю, що спочатку може бути дозвіл Німеччини іншим країнам постачати нам пресловуті «Леопарди», а потім і в Берліні «розчохляться».

Тому урок перший — не піддаватися емоціям, діяти раціонально і наполегливо. Врешті решт, це урок всієї нинішньої війни проти російської навали.

Скоріше за все, йдеться про відкладене рішення

Урок другий — не зациклюватись на конкретних датах і подіях, на очікування якогось дива, яке все відразу вирішить. Не буде такого дива. А саме завищені очікування у прив’язці до конкретних дат і подій породжують розчарування.

Я вже не раз про це казав, і варто це ще раз підкреслити: не треба публічно визначати дати звільнення конкретних територій і взагалі завершення війни. Це стосується і питання про постачання Україні конкретних видів озброєнь.

Для нас важливий конкретний результат, а не дата його досягнення.

Урок третій — вже зараз треба починати відновлення власного оборонного виробництва у кооперації з тими партнерами, які готові нам в цьому допомагати. А після завершення війни це має стати одним з головних пріоритетів оновленої української економіки. Я нагадаю, що Україна і виробляла і навіть експортувала власні танки. Те саме стосується авіації (у всякому разі виробництво безпілотників можна налагодити, і це вже робиться, наскільки мені відомо), ракет и систем ППО (хоча б окремих елементів). І снаряди можемо виробляти. По всіх цих напрямах у нас є і виробничі традиції і певні технології. Але, на жаль, є і величезні проблеми з «Укроборонпромом», з яким вже треба якось розібратися і налагодити його нормальну роботу.

Або треба дати простір підприємницькій ініціативі українського бізнесу. Але, так чи інакше, на перспективу нам треба в першу чергу покладатися на власну зброю і боєприпаси, а не лише на допомогу друзів і на пошуки озброєнь по всьому світові.

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