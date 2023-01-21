Следующая встреча в формате Рамштайн будет авиационной — Офис президента 21 января, 23:29 Встреча в формате Рамштайн 20 января (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заявил, что убежден, что следующая встреча в формате Рамштайн будет посвящена поставкам авиации для ВСУ.



Он напомнил, что следующее заседание должно пройти в середине февраля.

«По моему твердому убеждению, и я уверен, что в этом мы все убедимся, этот Рамштайн создаст новую реальность. Я также уверен, что мы можем его неофициально назвать бронетанковым Рамштайном. И мы тоже очень надеемся. И сегодня президент во время своего выступления это озвучил, что следующий Рамштайн будет авиационным», — заявил Сибига.

Видео дня

В пятницу, 20 января, прошла восьмая международная встреча в формате Рамштайн, во время которой представители 54 стран обсуждали военную помощь Украине. Германия не приняла решение о передаче танков Leopard Украине, но представители стран, в которых есть немецкие Leopard 2, провели встречу на полях Рамштайна.

Накануне Владимир Зеленский говорил, что ряд стран (Польша, Финляндия, Испания, Португалия и другие) готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий не исключил, что Варшава может передать Киеву танки, не дожидаясь согласия Германии.