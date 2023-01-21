Следующая встреча в формате Рамштайн будет авиационной — Офис президента

21 января, 23:29
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Встреча в формате Рамштайн 20 января (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Встреча в формате Рамштайн 20 января (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заявил, что убежден, что следующая встреча в формате Рамштайн будет посвящена поставкам авиации для ВСУ.

Он напомнил, что следующее заседание должно пройти в середине февраля.

«По моему твердому убеждению, и я уверен, что в этом мы все убедимся, этот Рамштайн создаст новую реальность. Я также уверен, что мы можем его неофициально назвать бронетанковым Рамштайном. И мы тоже очень надеемся. И сегодня президент во время своего выступления это озвучил, что следующий Рамштайн будет авиационным», — заявил Сибига.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=pvTYaGsofV0
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Слева направо на переднем плане: министр обороны Германии Борис Писториус, министр обороны США Ллойд Остин, министр обороны Украины Алексей Резников, немецкая авиабаза Рамштайн, 20 января (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay) Германия разочаровала, США вдохновили. Украине пока не дадут танки Leopard, но прочат большое наступление весной — итоги восьмого Рамштайна

В пятницу, 20 января, прошла восьмая международная встреча в формате Рамштайн, во время которой представители 54 стран обсуждали военную помощь Украине. Германия не приняла решение о передаче танков Leopard Украине, но представители стран, в которых есть немецкие Leopard 2, провели встречу на полях Рамштайна.

Накануне Владимир Зеленский говорил, что ряд стран (Польша, Финляндия, Испания, Португалия и другие) готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий не исключил, что Варшава может передать Киеву танки, не дожидаясь согласия Германии.

https://www.youtube.com/watch?v=u9B2Of6rYWY
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Авиация Вооружение Военная помощь Поставки оружия Война в Украине Офис президента Украины Война России против Украины Рамштайн

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