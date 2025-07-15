Лавров цинично ответил на ультиматум Трампа о 50 днях

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров отреагировал на требование президента США Дональда Трампа пойти на мирное соглашение, заявив, что «мы это проходили». Его заявления во время пресс-конференции на полях заседания Шанхайской организации сотрудничества опубликовал Telegram-канал Вы слушали маяк.

"…50 дней, было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы все это проходили… Против нас уже введено беспрецедентное количество санкций, мы справляемся. Не сомневаюсь, что мы справимся", — цинично заявил Лавров.

Глава МИД страны-агрессора также сказал, что президент США, по его версии, «находится под неприличным давлением» со стороны ЕС и руководства НАТО, и Вашингтон «пытаются затянуть в санкционную воронку». По его словам, Кремль хочет понять, «что стоит за заявлениями» Трампа.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андркй Коваленко прокомментировал разглагольствования Лаврова, отметив, что тот «явно теряется в реальном положении дел».

«Представьте себе, человек, страна которого в войне зависима от КНДР, пытается „троллить“ президента США Трампа по поводу „50 дней“. Лавров, конечно, старый человек и явно теряется в реальном положении дел на геополитической карте, где его страна уже стала лишь инструментом, а не только игроком, и вопрос поражения в войне является только вопросом времени. А время зависит только от количества смертников, которых Путин еще вбросит в топку войны», — написал он.

14 июля Дональд Трамп пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, покупающих российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней.

Трамп также объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину. Благодаря сделке Украина получит вооружение на миллиарды долларов, заявил президент США.

Трамп сказал, что «очень, очень недоволен» Россией, и признал, что разговоры с Путиным ничего не значат.