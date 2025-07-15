«Не хватает профессионального трамполога». Какое оружие наобещал Украине президент США и что на самом деле может передать — интервью с Катковым
Какое оружие США и Трамп могут передать Украине, рассказал Катков (Фото: REUTERS/Nathan Howard)
Что наобещал Украине президент США Дональд Трамп и каким оружием на самом деле сможет помочь ВСУ, в интервью Radio NV рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков.
— Трамп сказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot. Уже начался вой в разных провоенных российских пабликах. И они анализируют, а что это могло бы быть. Потому что, если это 17 пусковых установок, то это потенциально три с лишним стандартные батареи. Если это 17 систем, то это будет что-то вообще огромное. Как это расценивать? Это туман войны? Есть ли вообще перспективы, чтобы в обозримом будущем где-то наскрести 17 систем Patriot.
— Во-первых, мне кажется, что пора вводить уже какую-то должность специалиста с профессией трамполог, чтобы он как-то толковал то, что этот человек сказал. Потому что, действительно, трудно понять и постичь, о чем идет речь. Потому что даже в Пентагоне сказали, что все вопросы по 17 Patriot — к Белому дому.