— Трамп сказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot. Уже начался вой в разных провоенных российских пабликах. И они анализируют, а что это могло бы быть. Потому что, если это 17 пусковых установок, то это потенциально три с лишним стандартные батареи. Если это 17 систем, то это будет что-то вообще огромное. Как это расценивать? Это туман войны? Есть ли вообще перспективы, чтобы в обозримом будущем где-то наскрести 17 систем Patriot.

— Во-первых, мне кажется, что пора вводить уже какую-то должность специалиста с профессией трамполог, чтобы он как-то толковал то, что этот человек сказал. Потому что, действительно, трудно понять и постичь, о чем идет речь. Потому что даже в Пентагоне сказали, что все вопросы по 17 Patriot — к Белому дому.