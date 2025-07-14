Трамп заявил, что разговоры с Путиным «ничего не значат», потому что после них Украину атакуют ракетами

Дональд Трамп раскритиковал Путина и заявил, что разговоры с ним «ничего не значат» (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Президент США Дональд Трамп раскритиковал российского диктатора Владимира Путина и заявил, что разговоры с ним «ничего не значат». Трамп отметил, что разговаривает с Путиным очень много, но каждый раз после этих звонков летят ракеты на украинские города.

«Я много говорю с ним о том, чтобы закончить это дело, и всегда кладу трубку и говорю: „Что ж, это был хороший телефонный разговор“, а потом летят ракеты по Киеву или какому-то другому городу. И после того, как это случается три или четыре раза, ты уже говоришь, что разговор ничего не значит», — сказал президент США в понедельник, 14 июля, во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

Трамп заявил, что его разговоры с диктатором «всегда приятны». Он надеется, что Путин пойдет на «честную сделку», утверждая, что «он знает, что такое честная сделка».

«Я прихожу домой, говорю первой леди: „Я сегодня разговаривал с Владимиром, у нас был замечательный разговор“. А она говорит: „О, действительно, еще один город только что обстреляли“», — рассказал Трамп.

Американский президент заявил, что не хочет называть Путина убийцей, поскольку он «крепкий парень, который обманул всех предыдущих президентов США».

4 июля Трамп заявил, что во время телефонного разговора с Путиным 3 июля ему не удалось достичь «никакого прогресса» по прекращению огня в Украине.

3 июля Дональд Трамп и Владимир Путин провели очередной телефонный разговор, который длился более часа.

Как сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, среди основных тем были переговоры в Стамбуле и ситуация на Ближнем Востоке. В то же время, по его словам, стороны не обсуждали ни прекращение поставок американского оружия Украине, ни возможность личной встречи.