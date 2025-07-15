Медведев решил, что Кремлю безразличны «театральные ультиматумы» Трампа

15 июля, 11:15
Дмитрий Медведев заявил, что Кремлю безразличны угрозы Дональда Трампа (Фото: Sputnik/Alexei Maishev/Pool via REUTERS)

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на ультиматум президента США Дональда Трампа о введении санкций против России, если в течение 50 дней не будет достигнута договоренность о мире.

Медведеву почудилось, что Трамп выдвинул «театральный ультиматум» Кремлю.

«Мир содрогнулся, ожидая последствий. Воинственная Европа была разочарована. России было безразлично», — написал он.

Других комментариев по этому вопросу он не давал.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Он заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

Также американский президент сообщил, что некоторые страны, у которых есть ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Дмитрий Медведев Санкции против России Дональд Трамп Война России против Украины

