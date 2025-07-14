Трамп: США введут против России тарифы в 100%, если за 50 дней не будет соглашения по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень недоволен» страной-агрессором Россией и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

Об этом Трамп заявил в понедельник, 14 июля, во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Мы очень, очень недовольны ими [Россией]. Мы введем очень жесткие пошлины, если не будет соглашения в течение 50 дней — пошлины примерно в 100%. Вы можете назвать их вторичными пошлинами, вы знаете, что это означает», — сказал американский президент.

Белый дом уточнил, что речь идет о введении 100% пошлин на российские товары, а также о вторичных санкциях в отношении стран, которые покупают нефть у России, если соглашение не будет заключено в течение 50 дней, пишет Sky News.

Также Трамп повторил, что «очень разочарован» российским диктатором Владимиром Путиным, «потому что я думал, что мы заключим соглашение еще два месяца назад, но, кажется, этого не произошло».

«Я надеюсь, мы не дойдем до этого [тарифов], но я слышал столько разговоров, разговоров и разговоров, а потом на Киев летят ракеты и убивают 60 человек», — добавил он.

В свою очередь Марк Рютте отметил, что глава Кремля должен воспринять предупреждение Трампа серьезно.

«Если бы я сегодня был Владимиром Путиным и услышал о том, что планируется через 50 дней, и объявление [о тарифах], я бы задумался, не стоит ли отнестись к переговорам по Украине серьезнее, чем я делал до этого», — сказал генсек НАТО.

Ранее американский президент подчеркнул, что очень разочарован поведением Путина, ведь глава Кремля не относится серьезно к тому, что он обещает, и «бомбит людей ночью».

13 июля сенатор Линдси Грэм заявил, что в ближайшие дни начнется «рекордный поток оружия» в Украину, чтобы она могла защитить себя. Также он анонсировал введение дополнительных санкций против РФ и стран, которые покупают российскую нефть.

Трамп в свою очередь заявил о намерении передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты от бомбардировок Путина. Глава Белого дома не уточнил точное количество комплексов, однако добавил, что расходы на поставку будут компенсированы Европейским Союзом.