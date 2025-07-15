Изменил ли Трамп свое отношение к России и Путину?

Во-первых, Дональд Трамп благосклонен только к одному человеку в мире — к Дональду Трампу. Все остальные — от Мелании Трамп до Путина и Си Цзиньпина — лишь декорации вокруг его «величия»

Странно наблюдать, как те, кто еще несколько месяцев — а иногда и недель назад — призывали нас понять Трампа и соглашаться с любым его бредом, когда он звонил Путину и хвастался прекрасными разговорами с ним, теперь, когда Трамп выглядит гораздо более адекватным и менее благосклонным к Путину, пытаются убедить нас в обратном — в сохранении этой благосклонности.

Во-вторых, Трамп не любит, когда декорации его величия выглядят некрасиво или не соответствуют его представлениям об идеальном мире. Когда Зеленский отказался играть роль удобного реквизита, он получил ответную реакцию. Теперь, когда Путин не хочет быть «адекватной» частью этой декорации — реакция аналогичная. Выигрывают те, кто умеет правильно подать себя как реквизит. Лучший пример — Марк Рютте. А тем, кто не способен сыграть эту роль, лучше отойти в сторону до 2029 года и не мешать.

«50 дней Трампа» — это не приглашение Путину продолжать оккупацию Украины

Путин пытается изображать удобного партнера, но лишь настолько, насколько это выгодно ему. Самовлюбленность и склонность к чрезмерным поступкам уже не раз ставили Путина в глупое положение в общении с Трампом. Хотя, казалось бы, опыт КГБ должен был бы ему помочь. Но 25 лет неограниченной власти дисквалифицируют любого. Да и хорошим работником КГБ Путин никогда не был.

В-третьих, «50 дней Трампа» — это не приглашение Путину продолжать оккупацию Украины. Путин ее и так будет продолжать — независимо от санкций или западного оружия. Но Трамп всегда дает четкие сроки тем, кого хочет встроить в свою правильную картинку мира. Вспомним хотя бы Иран. Никто не верил, что через 60 дней после ультиматума Трампа начнется 12-дневная война. Теперь не верят россияне. Но если они не среагируют адекватно — действия Трампа через 50 дней могут быть значительно серьезнее. Да, он не начнет с действий собственными руками — сначала будет действовать нашими. Включая передачу дальнобойных ракет с требованием ударить по Москве.

Может ли это привести к ядерному удару со стороны России? Да, может. Но такой удар возможен и без решительных действий с нашей стороны. Лучше иметь средства ответа, чем не иметь их вовсе. И да — в случае ядерного удара по Украине — Трамп может вступить в войну с Россией самостоятельно. Потому что его «декорация» будет разрушена вдребезги. Это не значит, что через 50 дней начнется Третья мировая, но скорость, с которой мы к ней приближаемся, точно растет. И да, Третья мировая война — это один из возможных сценариев сохранения украинской государственности. Потому что в глобальном огне легче выжить на периферии.

В-четвертых — это не апокалиптический прогноз. Именно непредсказуемость Трампа может заставить Путина задуматься над этими 50 днями. И хотя бы имитировать мирный процесс, который приведет к прекращению огня — не на путинских условиях, а на условиях Трампа. Да, это может быть временная пауза — на недели, месяцы, даже годы. Но эта пауза позволит Украине серьезно подготовиться к следующей войне, создать эффективную власть и выстроить сдерживание, что заставит Путина сто раз подумать, прежде чем начать новое наступление.

Поэтому разочарование Трампа в декорации — это наш шанс. И было бы грехом им не воспользоваться.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора