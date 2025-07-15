Тимоти Эш

Главный вопрос к Трампу — будет ли TACO

15 июля, 10:59
Многие пытаются понять отношение Трампа к России — почему, когда у него, казалось бы, были на руках все карты, Трамп решил их не использовать?

Я неоднократно писал, что после вступления в должность у Трампа были на руках все карты, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, сначала увеличив военные поставки в Украину, а также усилив санкции против России. Никаких реальных потерь для США от этого не было бы. Соглашение по Украине находилось на стадии подготовки, но Трамп, похоже, пустил его по ветру.

Некоторые объясняли такой отказ Трампа воспользоваться преимуществом на полную TACO Trump Always Chickens Out — мол, что Трамп просто мягкотелый. Я же объяснял это иначе:

