«Мы должны быть готовы». Война в Украине стала «войной на истощение», которая, скорее всего, закончится переговорами — Столтенберг 2 июня, 23:22 Цей матеріал також доступний українською Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Война России против Украины стала «войной на истощение», и западные страны должны готовиться к «длинному пути», предупредил глава НАТО Йенс Столтенберг.

Война России против Украины — главные события 2 июня

Об этом сообщает Radio Liberty.

«Войны по своей природе непредсказуемы, поэтому мы просто должны быть готовы к долгому пути», — сказал Столтенберг журналистам после встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

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Повторив, что НАТО не хочет вступать в прямую конфронтацию с Россией, генсекретарь альянса сказал, что НАТО несет ответственность за поддержку Украины.

По словам Столтенберга, украинцы «платят высокую цену за защиту собственной страны», но Россия также «несет большие потери».

Война, скорее всего, закончится за столом переговоров, сказал он, добавив, что происходящее на переговорах «очень тесно связано с ситуацией на земле, на поле боя».

Отвечая на вопрос, давит ли Запад на Украину, чтобы она признала потерю территорий для мирных переговоров, Столтенберг сказал, что «не нам решать», что Украина должна принять или от чего отказаться.

Глава НАТО не комментировал, обсуждает ли альянс морское сопровождение для разблокирования экспорта зерна, но отметил, что он приветствует усилия по поиску способов получить больше зерна.

«Самый простой способ получить больше зерна и уменьшить давление на цены на продовольствие — это если президент Путин прекратит войну», — сказал он.

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