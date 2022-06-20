ВСУ переходят в контрнаступление в Запорожской области — командир подразделения Азов
ВСУ переходят от активной фазы обороны к наступательным действиям в Запорожской области (Фото:Генштаб)
Вооруженные силы Украины переходят от активной фазы обороны к наступательным действиям в Запорожской области.
Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил командир подразделения Азов Родион Кудряшов.
«ВСУ переходят от обороны к наступательным действиям. Мы продвигаем передовые позиции и жмем врага как можно дальше. Противник обстреливает мирные деревни, находящиеся на передовой. Врагу не удается совершать прорывы на нашем направлении», — отметил Кудряшов.
По его словам, линия фронта выравнивается и становится похожей на позиционную войну.
В ближайшие недели ВСУ будут проявлять инициативу, выявлять огневые точки и подавлять их.
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