ВСУ переходят в контрнаступление в Запорожской области — командир подразделения Азов

20 июня, 14:11
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ВСУ переходят от активной фазы обороны к наступательным действиям в Запорожской области (Фото:Генштаб)

ВСУ переходят от активной фазы обороны к наступательным действиям в Запорожской области (Фото:Генштаб)

Вооруженные силы Украины переходят от активной фазы обороны к наступательным действиям в Запорожской области.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил командир подразделения Азов Родион Кудряшов.

«ВСУ переходят от обороны к наступательным действиям. Мы продвигаем передовые позиции и жмем врага как можно дальше. Противник обстреливает мирные деревни, находящиеся на передовой. Врагу не удается совершать прорывы на нашем направлении», — отметил Кудряшов.

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https://www.youtube.com/embed/Xc8NS4rTGgI

По его словам, линия фронта выравнивается и становится похожей на позиционную войну.

В ближайшие недели ВСУ будут проявлять инициативу, выявлять огневые точки и подавлять их.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Наступление Война России против Украины

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