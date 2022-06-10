Имперское безумие. Путин сравнил себя c Петром I, оправдывая захват земель Россией. Мир в ответ обсуждает, кто из них больший тиран

10 июня, 14:43
Сюжет
Цей матеріал також доступний українською
Путин на открытии выставки в Москве, посвященной 350-летию со дня рождения российского императора Петра I (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

Путин на открытии выставки в Москве, посвященной 350-летию со дня рождения российского императора Петра I (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

Автор: Инна Семенова

Российский диктатор Владимир Путин прямо обозначил захватнические цели РФ, сравнив ее нынешнюю политику с временами Российской империи, а себя лично — с первым российским императором Петром I.

Такая аналогия не осталась незамеченной в мире. НВ собрал реакцию на слова Путина, а также предлагает другие исторические параллели, сравнивая более ранние заявления российского тирана со словами самых жестоких мировых диктаторов.

Видео дня

«Ничего не отторгал. Он возвращал!»: как Путин сравнил себя с Петром I

9 июня Владимир Путин побывал на выставке Петр I. Рождение империи в Москве, посвященной 350-летию со дня рождения российского императора. После этого там же, на территории московского центра ВДНХ, он провел встречу «с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными».

Читайте также:
Сергей Фурса
Сергей Фурса
Путин открыто признался, зачем начал войну

Именно на этой встрече Путин, не упоминая войну в Украине прямо, попытался оправдать варварскую атаку России на украинские земли крайне странной исторической аналогией, традиционно полной исторических искажений и лжи.

Дословно он заявил следующее:

«То, что нам приходится как бы защищать себя, бороться за это, то это очевидная вещь. Сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петра I. Почти ничего не изменилось. Удивительно! Как-то приходишь к этому осознанию, к этому пониманию. Ну вот Петр Первый Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал. Он возвращал. Да! А как? Так и есть. Вот все Приладожье, там, где сегодня Петербург основан — при нем основан. Он когда заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией. Все признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с фино-угорскими народами жили славяне. Причем эта территория находилась под контролем Российского государства. То же самое и в западном направлении — это касается Нарвы, его первых походов. Чего полез-то туда? Возвращал! И укреплял. Вот что делал. Ну, судя по всему, нам на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. Если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят».

При этом на словах о том, что на его долю «тоже выпало возвращать и укреплять» Путин широко улыбнулся, почти смеясь.

https://www.youtube.com/watch?v=h5XdwlyWgSs&feature=emb_imp_woyt

В этом же выступлении российский диктатор озвучил еще несколько тезисов, демонстрирующих его амбиции:

  • «Всегда Россия оставалась, была на острие происходящих событий. Да, были эпохи в истории нашей страны, когда приходилось отступать, но только для того, чтобы, собравшись с силами, идти вперед — сосредоточиться и идти вперед».
  • «Невозможно такую страну, как Россия, со стороны обнести забором. А мы сами не собираемся такой забор вокруг себя возводить. У нас не будет закрытой экономики».
  • «Мир меняется, причем меняется стремительно. И для того, чтобы претендовать на лидерство, я уже не говорю — глобальное лидерство, хоть в чем-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет, потому что не бывает каких-то промежуточных составляющих, промежуточного состояния. Или страна является суверенной, или — колонией. […] Я сейчас не буду приводить примеров каких-то, чтобы никого не обижать, но если страна либо группа стран не в состоянии принимать суверенных решений, это уже в известной степени колония. Колония таких исторических перспектив все-таки не имеет, [не имеет] шансов выжить в такой жесткой геополитической борьбе».

«Больше похож на Ивана Грозного»: реакция мира на новые исторические фантазии Путина

Сегодня мировые СМИ активно обсуждают имперские аппетиты хозяина Кремля.

«Путин сравнил себя с Петром I в стремлении вернуть российские земли» — гласит заголовок материала в The Guardian. Издание напоминает, что Путин «неоднократно пытался оправдать действия России в Украине, где его силы опустошили города, убили тысячи людей и заставили бежать миллионы, отстаивая свое видение истории, согласно которому Украина не имеет настоящей национальной идентичности или традиций государственности». Автор материала также отмечает, что возведенный Петром I Санкт-Петербург — родной город Путина — был «проектом, который стоил жизни десяткам тысяч крепостных, привлеченных в качестве подневольных работников, чтобы прорубить петровское „окно в Европу“ на болотах побережья Балтийского моря».

Читайте также:

Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS) «Это его безумная цель». Путин по-прежнему планирует уничтожить Украину — посол

The Guardian также напоминает, что в последние годы увлеченность Путина историческими темами все больше проявлялась в его публичных выступлениях. В период первого карантина в связи с COVID-19 он «вызвал недоумение», сравнив пандемию с вторжением тюркских кочевников в средневековую Россию в IX веке. А годичной давности статья Путина Об историческом единстве русских и украинцев «заложила основу для ввода им войск в Украину в феврале».

Издание отмечает, что «Путин всегда восхвалял лидеров, разделявших его консервативные взгляды, включая царя Александра III и дореволюционного премьер-министра Петра Столыпина, в честь которых по всей стране установлены памятники». Он даже «осторожно хвалил Иосифа Сталина за создание жестко централизованного и абсолютно унитарного государства», тогда как фигурам вроде Владимира Ленина и Никиты Хрущева доставалось все больше критики. Так, накануне вторжения Путин упрекнул Ленина в том, что он якобы посеял зерна развала СССР.

«Путину нравятся лидеры, которых он считает жесткими, сильными «менеджерами, — сказал Андрей Колесников, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир. — Он хочет, чтобы его считали модернизатором в стиле Петра I, хотя он войдет в историю как жестокий правитель, больше похожий на Ивана Грозного».

CNN прямо трактует слова Путина как «параллель с сегодняшней войной в Украине, которая предполагает, что недавние военные действия России, когда ее войска разрушили украинские города и убили тысячи невинных мужчин, женщин и детей, оправданы, поскольку Украина [якобы] не является легитимным суверенным государством, но фактически российской территорией».

Читайте также:

Управлять захваченными территориями Кремль хочет назначить граждан РФ (Фото:Mikhail Metzel/REUTERS) Путин фантазирует об объединении захваченных украинских территорий в «отдельный федеральный округ» — СМИ

«Среди мотивов, сподвигших Владимира Путина на вторжение в Украину, особе место всегда занимало его представление о том, что он выполняет историческую миссию по восстановлению Российской империи. 9 июня Путин пошел еще дальше, прямо сравнив себя с Петром I, — пишет The New York TImes. — Это была новая, хотя и тщательно срежиссированная, возможность взглянуть на то, как Путин видит собственное величие». Похоже, Путин предполагает, что Запад, как и несколько столетий назад, «в конце концов одумается и признает эти регионы [захваченные земли Украины] российскими», трактует NYT его слова.

Издание напоминает, что Петр I «всегда был объектом восхищения Путина», который даже держит бронзовую статуэтку императора на своем «парадном» столе. А российские чиновники в последние недели с особой энергией пропагандируют параллели между путинской Россией и империей времен Петра, констатирует NYT. К примеру, губернатор Санкт-Петербурга 9 июня заявил, что испытывает такую ​​же гордость за сегодняшних российских солдат в Украине, «как мы гордимся памятью о воинах Петра».

Однако в таких аналогиях есть «как минимум одна историческая проблема», отмечает автор статьи в New York Times. Если в официальной российской историографии Петра I славят как человека, «открывшего окно в Европу» и познакомившего Россию с западными технологиями и культурой, то «многие россияне опасаются, что вторжение Путина в Украину захлопнуло это окно». Хотя Песков и Путин всячески пытаются это отрицать, отмечает журналист NYT.

Читайте также:

Кремль пытается включить в состав России украинские территории, которые сейчас заняты российскими войсками (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov/File Photo) Географическая мания тиранов. Почему перекраивание границ во время войны всегда плохо кончается — историк Зубов

Этот же аспект подчеркивает и агентство AFP, напоминая, что Россия «оказалась в глубокой изоляции» из-за вторжения в Украину. Поражение Швеции в Северной войне (1700−1721) «сделало Россию ведущей державой на Балтийском море и важным игроком в европейских делах». «Но поскольку связи России с Западом в настоящее время подорваны вторжением на Украину, власти РФ преуменьшают стремление Петра к Европе и сосредотачиваются на его роли в расширении российских территорий», — отмечает AFP.

Питер Юнгблут, историко-культурный обозреватель немецкой общественной радиостанции BR24, назвал новые заявления Путина «сенсационным и прихотливым уроком истории». Фигуру Петра I он охарактеризовал как «противоречивую» и констатировал, что в российских СМИ «никто не находит чудаковатыми недавние заявления президента — как раз наоборот». Юнгблут также напоминает: говоря о Северной войне, Путин «забыл» упомянуть, что в ней Петр I был отнюдь не одинок, как сегодняшняя Россия в своем нападении на Украину. Тогда российский монарх имел несколько союзников в атаке на Швецию, включая Данию, Пруссию, Саксонию, Польшу, Ганновер, а временами и Великобританию, хотя ряд из них позже сменили сторону. «[Исход] затянувшейся войны был предрешен не столько превосходством России, сколько неуступчивостью и манией величия шведского короля Карла XII, который в конце концов пал», — констатирует немецкий аналитик, намекая на совсем другие исторические аналогии. «Путин, видимо, мыслит и действует категориями времен задолго до Просвещения и [становления] национальных государств», — резюмирует он.

Читайте также:
Андерс Аслунд
Андерс Аслунд
Путин сокрушительно проиграет войну. Какой сценарий ждет Россию

Корреспондент Русской службы Би-би-си Андрей Захаров напоминает в ответ на аналогию Путина о завоеваниях Петра I: «До Второй мировой войны, а уж тем более во времена Петра I силовой захват соседних территорий считался в целом допустимым способом решения внешнеполитических конфликтов. […] Земли, которые Россия получила после Северной войны с Швецией, действительно когда-то были подконтрольны Великому Новгороду. Но на них жили и финно-угорские племена, что даже Путин признает. Значит, они должны достаться Финляндии? […] Спор, какая территория исконная, а какая нет, может довести до весьма опасных выводов. После Второй мировой войны — самой страшной войны в истории человечества, которая родилась как раз из территориальных претензий — их не принято вести. Государствам принадлежат те территории, на которых они находятся».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что сравнивая себя с Петром I, Путин фактически подтвердил фиктивность заявлений о некоем «конфликте» в Украине.

«Сравнение Путиным себя с Петром I и признание в захвате земель снова доказывают: не было никакого конфликта“, есть только кровавый захват страны под надуманными предлогами и геноцид украинского народа. Сегодня необходимо говорить не о „сохранении лица“ России, а о ее немедленной демилитаризации », — написал он в Twitter.

Путин и другие диктаторы: цитаты

По случаю пристрастия российского диктатора к историческим аналогиям НВ предлагает несколько других параллелей — между заявлениями Владимира Путина последних лет и цитатами самых известных тиранов ХХ столетия.

О религии как госидеологии

  • Адольф Гитлер: «Мы не потерпим никого в наших рядах, кто нападает на идеи христианства… фактически, наше движение — христианское», — речь в Пассау 27 октября 1928 года
  • Владимир Путин: «Вера — она всегда нас сопровождала. Она укреплялась, когда стране нашей, народу было особенно тяжело, были совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно ведь создавали новую религию […]. Коммунистическая идеология очень сродни христианству. […]. Свобода, братство, равенство, справедливость — это все заложено в Священном писании, это все там есть. А Кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, примитивная выдержка из Библии, ничего нового они там не придумали» , — Путин в документальном фильме Валаам, январь 2018 года.

О нациях и государстве

  • Бенито Муссолини: «Не нация создает государство, как это провозглашает старое натуралистическое понимание, легшее в основу национальных государств 19-го века. Наоборот, государство создает нацию, давая волю, а следовательно, эффективное существование народу, сознающему собственное моральное единство», — эссе Доктрина фашизма, раздел Понятие государства, 1932 год
  • Владимир Путин: «Историческая Россия — не этническое государство и не американский „плавильный котел“. Россия возникла и веками развивалась как многонациональное государство. Государство, в котором постоянно шел процесс взаимного привыкания, взаимного проникновения, смешивания народов на семейном, на дружеском, на служебном уровне. Сотен этносов, живущих на своей земле вместе и рядом с русскими. […] Попытки проповедовать идеи построения русского „национального“, моноэтнического государства противоречат всей нашей тысячелетней истории. Более того, это кратчайший путь к уничтожению русского народа и русской государственности. Да и любой дееспособной, суверенной государственности на нашей земле. […] Российский опыт государственного развития уникален. Мы многонациональное общество, но мы единый народ», — статья Россия: национальный вопрос, 2012 год.

О вторжении в другие страны

  • Адольф Гитлер: «Чешское государство пытается их [судетских немцев] уничтожить. Я обращаюсь к представителям западных демократий: мы озабочены положением судетских немцев. Если этим людям откажут в справедливости и помощи, они получат и то, и другое от нас. Немцев в Судетах есть кому защитить! Я сторонник мира, но в этой ситуации я не стану колебаться», — на съезде НСДАП в Нюрнберге в сентябре 1938 года.
  • Владимир Путин: «Наша страна будет и впредь энергично отстаивать права русских, наших соотечественников за рубежом, использовать для этого весь арсенал имеющихся средств: от политических и экономических — до предусмотренного в международном праве гуманитарных операций права на самооборону», — выступление перед послами и постоянными представителями РФ в июле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма.
  • Владимир Путин: «Нам просто с вами не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. […] Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также предать суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ», — речь-оправдание вторжения в Украину, 24 февраля 2022 года.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Российская империя Российская пропаганда Агрессия Москвы Император Советские мифы Российская история Сюжет НВ Мировая история Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X