Имперское безумие. Путин сравнил себя c Петром I, оправдывая захват земель Россией. Мир в ответ обсуждает, кто из них больший тиран 10 июня, 14:43 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Путин на открытии выставки в Москве, посвященной 350-летию со дня рождения российского императора Петра I (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин прямо обозначил захватнические цели РФ, сравнив ее нынешнюю политику с временами Российской империи, а себя лично — с первым российским императором Петром I.

Такая аналогия не осталась незамеченной в мире. НВ собрал реакцию на слова Путина, а также предлагает другие исторические параллели, сравнивая более ранние заявления российского тирана со словами самых жестоких мировых диктаторов.



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«Ничего не отторгал. Он возвращал!»: как Путин сравнил себя с Петром I

9 июня Владимир Путин побывал на выставке Петр I. Рождение империи в Москве, посвященной 350-летию со дня рождения российского императора. После этого там же, на территории московского центра ВДНХ, он провел встречу «с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными».



Именно на этой встрече Путин, не упоминая войну в Украине прямо, попытался оправдать варварскую атаку России на украинские земли крайне странной исторической аналогией, традиционно полной исторических искажений и лжи.



Дословно он заявил следующее:



«То, что нам приходится как бы защищать себя, бороться за это, то это очевидная вещь. Сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петра I. Почти ничего не изменилось. Удивительно! Как-то приходишь к этому осознанию, к этому пониманию. Ну вот Петр Первый Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал. Он возвращал. Да! А как? Так и есть. Вот все Приладожье, там, где сегодня Петербург основан — при нем основан. Он когда заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией. Все признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с фино-угорскими народами жили славяне. Причем эта территория находилась под контролем Российского государства. То же самое и в западном направлении — это касается Нарвы, его первых походов. Чего полез-то туда? Возвращал! И укреплял. Вот что делал. Ну, судя по всему, нам на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. Если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят».



При этом на словах о том, что на его долю «тоже выпало возвращать и укреплять» Путин широко улыбнулся, почти смеясь.

В этом же выступлении российский диктатор озвучил еще несколько тезисов, демонстрирующих его амбиции:

«Всегда Россия оставалась, была на острие происходящих событий. Да, были эпохи в истории нашей страны, когда приходилось отступать, но только для того, чтобы, собравшись с силами, идти вперед — сосредоточиться и идти вперед».

«Невозможно такую страну, как Россия, со стороны обнести забором. А мы сами не собираемся такой забор вокруг себя возводить. У нас не будет закрытой экономики».

«Мир меняется, причем меняется стремительно. И для того, чтобы претендовать на лидерство, я уже не говорю — глобальное лидерство, хоть в чем-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет, потому что не бывает каких-то промежуточных составляющих, промежуточного состояния. Или страна является суверенной, или — колонией. […] Я сейчас не буду приводить примеров каких-то, чтобы никого не обижать, но если страна либо группа стран не в состоянии принимать суверенных решений, это уже в известной степени колония. Колония таких исторических перспектив все-таки не имеет, [не имеет] шансов выжить в такой жесткой геополитической борьбе».

«Больше похож на Ивана Грозного»: реакция мира на новые исторические фантазии Путина

Сегодня мировые СМИ активно обсуждают имперские аппетиты хозяина Кремля.

«Путин сравнил себя с Петром I в стремлении вернуть российские земли» — гласит заголовок материала в The Guardian. Издание напоминает, что Путин «неоднократно пытался оправдать действия России в Украине, где его силы опустошили города, убили тысячи людей и заставили бежать миллионы, отстаивая свое видение истории, согласно которому Украина не имеет настоящей национальной идентичности или традиций государственности». Автор материала также отмечает, что возведенный Петром I Санкт-Петербург — родной город Путина — был «проектом, который стоил жизни десяткам тысяч крепостных, привлеченных в качестве подневольных работников, чтобы прорубить петровское „окно в Европу“ на болотах побережья Балтийского моря».

The Guardian также напоминает, что в последние годы увлеченность Путина историческими темами все больше проявлялась в его публичных выступлениях. В период первого карантина в связи с COVID-19 он «вызвал недоумение», сравнив пандемию с вторжением тюркских кочевников в средневековую Россию в IX веке. А годичной давности статья Путина Об историческом единстве русских и украинцев «заложила основу для ввода им войск в Украину в феврале».

Издание отмечает, что «Путин всегда восхвалял лидеров, разделявших его консервативные взгляды, включая царя Александра III и дореволюционного премьер-министра Петра Столыпина, в честь которых по всей стране установлены памятники». Он даже «осторожно хвалил Иосифа Сталина за создание жестко централизованного и абсолютно унитарного государства», тогда как фигурам вроде Владимира Ленина и Никиты Хрущева доставалось все больше критики. Так, накануне вторжения Путин упрекнул Ленина в том, что он якобы посеял зерна развала СССР.

«Путину нравятся лидеры, которых он считает жесткими, сильными «менеджерами, — сказал Андрей Колесников, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир. — Он хочет, чтобы его считали модернизатором в стиле Петра I, хотя он войдет в историю как жестокий правитель, больше похожий на Ивана Грозного».

CNN прямо трактует слова Путина как «параллель с сегодняшней войной в Украине, которая предполагает, что недавние военные действия России, когда ее войска разрушили украинские города и убили тысячи невинных мужчин, женщин и детей, оправданы, поскольку Украина [якобы] не является легитимным суверенным государством, но фактически российской территорией».

«Среди мотивов, сподвигших Владимира Путина на вторжение в Украину, особе место всегда занимало его представление о том, что он выполняет историческую миссию по восстановлению Российской империи. 9 июня Путин пошел еще дальше, прямо сравнив себя с Петром I, — пишет The New York TImes. — Это была новая, хотя и тщательно срежиссированная, возможность взглянуть на то, как Путин видит собственное величие». Похоже, Путин предполагает, что Запад, как и несколько столетий назад, «в конце концов одумается и признает эти регионы [захваченные земли Украины] российскими», трактует NYT его слова.



Издание напоминает, что Петр I «всегда был объектом восхищения Путина», который даже держит бронзовую статуэтку императора на своем «парадном» столе. А российские чиновники в последние недели с особой энергией пропагандируют параллели между путинской Россией и империей времен Петра, констатирует NYT. К примеру, губернатор Санкт-Петербурга 9 июня заявил, что испытывает такую ​​же гордость за сегодняшних российских солдат в Украине, «как мы гордимся памятью о воинах Петра».

Однако в таких аналогиях есть «как минимум одна историческая проблема», отмечает автор статьи в New York Times. Если в официальной российской историографии Петра I славят как человека, «открывшего окно в Европу» и познакомившего Россию с западными технологиями и культурой, то «многие россияне опасаются, что вторжение Путина в Украину захлопнуло это окно». Хотя Песков и Путин всячески пытаются это отрицать, отмечает журналист NYT.

Этот же аспект подчеркивает и агентство AFP, напоминая, что Россия «оказалась в глубокой изоляции» из-за вторжения в Украину. Поражение Швеции в Северной войне (1700−1721) «сделало Россию ведущей державой на Балтийском море и важным игроком в европейских делах». «Но поскольку связи России с Западом в настоящее время подорваны вторжением на Украину, власти РФ преуменьшают стремление Петра к Европе и сосредотачиваются на его роли в расширении российских территорий», — отмечает AFP.

Питер Юнгблут, историко-культурный обозреватель немецкой общественной радиостанции BR24, назвал новые заявления Путина «сенсационным и прихотливым уроком истории». Фигуру Петра I он охарактеризовал как «противоречивую» и констатировал, что в российских СМИ «никто не находит чудаковатыми недавние заявления президента — как раз наоборот». Юнгблут также напоминает: говоря о Северной войне, Путин «забыл» упомянуть, что в ней Петр I был отнюдь не одинок, как сегодняшняя Россия в своем нападении на Украину. Тогда российский монарх имел несколько союзников в атаке на Швецию, включая Данию, Пруссию, Саксонию, Польшу, Ганновер, а временами и Великобританию, хотя ряд из них позже сменили сторону. «[Исход] затянувшейся войны был предрешен не столько превосходством России, сколько неуступчивостью и манией величия шведского короля Карла XII, который в конце концов пал», — констатирует немецкий аналитик, намекая на совсем другие исторические аналогии. «Путин, видимо, мыслит и действует категориями времен задолго до Просвещения и [становления] национальных государств», — резюмирует он.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Андрей Захаров напоминает в ответ на аналогию Путина о завоеваниях Петра I: «До Второй мировой войны, а уж тем более во времена Петра I силовой захват соседних территорий считался в целом допустимым способом решения внешнеполитических конфликтов. […] Земли, которые Россия получила после Северной войны с Швецией, действительно когда-то были подконтрольны Великому Новгороду. Но на них жили и финно-угорские племена, что даже Путин признает. Значит, они должны достаться Финляндии? […] Спор, какая территория исконная, а какая нет, может довести до весьма опасных выводов. После Второй мировой войны — самой страшной войны в истории человечества, которая родилась как раз из территориальных претензий — их не принято вести. Государствам принадлежат те территории, на которых они находятся».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что сравнивая себя с Петром I, Путин фактически подтвердил фиктивность заявлений о некоем «конфликте» в Украине.

«Сравнение Путиным себя с Петром I и признание в захвате земель снова доказывают: не было никакого „конфликта“, есть только кровавый захват страны под надуманными предлогами и геноцид украинского народа. Сегодня необходимо говорить не о „сохранении лица“ России, а о ее немедленной демилитаризации », — написал он в Twitter.

Путин и другие диктаторы: цитаты

По случаю пристрастия российского диктатора к историческим аналогиям НВ предлагает несколько других параллелей — между заявлениями Владимира Путина последних лет и цитатами самых известных тиранов ХХ столетия.

О религии как госидеологии

Адольф Гитлер : «Мы не потерпим никого в наших рядах, кто нападает на идеи христианства… фактически, наше движение — христианское», — речь в Пассау 27 октября 1928 года

: «Мы не потерпим никого в наших рядах, кто нападает на идеи христианства… фактически, наше движение — христианское», — речь в Пассау 27 октября 1928 года Владимир Путин: «Вера — она всегда нас сопровождала. Она укреплялась, когда стране нашей, народу было особенно тяжело, были совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно ведь создавали новую религию […]. Коммунистическая идеология очень сродни христианству. […]. Свобода, братство, равенство, справедливость — это все заложено в Священном писании, это все там есть. А Кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, примитивная выдержка из Библии, ничего нового они там не придумали» , — Путин в документальном фильме Валаам, январь 2018 года.

О нациях и государстве

Бенито Муссолини : «Не нация создает государство, как это провозглашает старое натуралистическое понимание, легшее в основу национальных государств 19-го века. Наоборот, государство создает нацию, давая волю, а следовательно, эффективное существование народу, сознающему собственное моральное единство», — эссе Доктрина фашизма , раздел Понятие государства, 1932 год

: «Не нация создает государство, как это провозглашает старое натуралистическое понимание, легшее в основу национальных государств 19-го века. Наоборот, государство создает нацию, давая волю, а следовательно, эффективное существование народу, сознающему собственное моральное единство», — эссе , раздел Владимир Путин: «Историческая Россия — не этническое государство и не американский „плавильный котел“. Россия возникла и веками развивалась как многонациональное государство. Государство, в котором постоянно шел процесс взаимного привыкания, взаимного проникновения, смешивания народов на семейном, на дружеском, на служебном уровне. Сотен этносов, живущих на своей земле вместе и рядом с русскими. […] Попытки проповедовать идеи построения русского „национального“, моноэтнического государства противоречат всей нашей тысячелетней истории. Более того, это кратчайший путь к уничтожению русского народа и русской государственности. Да и любой дееспособной, суверенной государственности на нашей земле. […] Российский опыт государственного развития уникален. Мы многонациональное общество, но мы единый народ», — статья Россия: национальный вопрос, 2012 год.

О вторжении в другие страны



Адольф Гитлер : «Чешское государство пытается их [судетских немцев] уничтожить. Я обращаюсь к представителям западных демократий: мы озабочены положением судетских немцев. Если этим людям откажут в справедливости и помощи, они получат и то, и другое от нас. Немцев в Судетах есть кому защитить! Я сторонник мира, но в этой ситуации я не стану колебаться», — на съезде НСДАП в Нюрнберге в сентябре 1938 года.

: «Чешское государство пытается их [судетских немцев] уничтожить. Я обращаюсь к представителям западных демократий: мы озабочены положением судетских немцев. Если этим людям откажут в справедливости и помощи, они получат и то, и другое от нас. Немцев в Судетах есть кому защитить! Я сторонник мира, но в этой ситуации я не стану колебаться», — на съезде НСДАП в Нюрнберге в сентябре 1938 года. Владимир Путин : «Наша страна будет и впредь энергично отстаивать права русских, наших соотечественников за рубежом, использовать для этого весь арсенал имеющихся средств: от политических и экономических — до предусмотренного в международном праве гуманитарных операций права на самооборону», — выступление перед послами и постоянными представителями РФ в июле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма.

: «Наша страна будет и впредь энергично отстаивать права русских, наших соотечественников за рубежом, использовать для этого весь арсенал имеющихся средств: от политических и экономических — до предусмотренного в международном праве гуманитарных операций права на самооборону», — выступление перед послами и постоянными представителями РФ в июле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Владимир Путин: «Нам просто с вами не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. […] Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также предать суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ», — речь-оправдание вторжения в Украину, 24 февраля 2022 года.

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