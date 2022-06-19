«Надо готовиться». Война России против Украины может затянуться на годы — Столтенберг 19 июня, 08:35 Цей матеріал також доступний українською Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Война России против Украины может затянуться на годы, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, поставка современного оружия украинским войскам повысит шансы на освобождение Донбасса.

«Надо готовиться к тому, что на это могут уйти годы. Мы не должны переставать поддерживать Украину. Даже если затраты высоки, не только на военную поддержку, но и из-за роста цен на энергию и продукты питания», — сказал Столтенберг.

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Ожидается, что на саммите НАТО в Мадриде в конце этого месяца будет согласован пакет помощи для Украины, который поможет стране перейти от старого оружия советских времен к стандартному снаряжению НАТО.

У колонці The Times прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що лідерам демократичного світу необхідно готуватись до затяжної війни в Україні.

Британський лідер зазначив, що не можна дозволити кремлівському диктатору Володимиру Путіну залишити під контролем території, які були захоплені. Джонсон вважає, що диктатор не зупиниться в Україні, а світ не буде у безпеці.

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