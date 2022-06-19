Победить Путина. Британские войска должны «снова приготовиться к бою в Европе» — командующий армией 19 июня, 13:47 Цей матеріал також доступний українською Патрик Сандерс (Фото:Скриншот/Youtube/NSDF/It's time to talk by General Sir Patrick Sanders)

Новый командующий британской армией Патрик Сандерс заявил своим войскам, что они должны «снова приготовиться к бою в Европе», чтобы победить силы российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Sky News.

Сандерс предупредил солдат о проблемах, с которыми они столкнулись в условиях продолжающейся войны России против Украины.

«Сейчас крайне необходимо создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою. Мы — то поколение, которое должно снова подготовить армию к войне в Европе», — сказал он.

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По его словам, он стал «первым начальником генерального штаба с 1941 года, принявшим командование армией в тени сухопутной войны в Европе с участием континентальной державы».

«Вторжение России в Украину подчеркивает нашу основную цель — защитить Великобританию, будучи готовыми сражаться и побеждать в войнах на суше», — сказал он.

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