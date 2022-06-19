Джонсон призвал готовится к затяжной войне в Украине, в Белом доме предполагали такой сценарий до 24 февраля

19 июня, 04:45
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Борис Джонсон в Киеве осматривает уничтоженную российскую технику (Фото:Офис президента)

Борис Джонсон в Киеве осматривает уничтоженную российскую технику (Фото:Офис президента)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что лидерам демократического мира необходимо готовится к затяжной войне в Украине.

Об этом сообщает Times.

«С огорчением отмечу, что нам нужно готовиться к затяжной войне, так как Путин перешел к военной кампании на истощение, пытаясь стереть украинские силы все большей силой. Время — очень важный фактор. Все зависит от того, способна ли Украина быстрее увеличить свою способность отвоевать захваченные территории, пока россияне будут ускоренно собирать ресурсы для новой атаки», — заявил Джонсон.

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Лидер Великобритании отметил, что нельзя позволить кремлевскому диктатору Владимиру Путину оставить под контролем территории, которые были захвачены. Джонсон считает, что диктатор не остановится на Украине, а мир не будет в безопасности.

«Такое недоразумение стало бы величайшей победой для агрессора в Европе со времен Второй мировой войны. Мы знаем, что Путин не остановился бы на расчленении Украины. Только на прошлой неделе он сравнил себя с Петром Первым и присвоил России „вечное право возвращать“ территории, которые когда-либо в прошлом населяли „славяне“ — доктрина, оправдывающая захват огромных территорий в Европе, включая территории стран-членов НАТО», — заявил Джонсон.

Глава правительства выделил четыре пункта, которые должны выполнять союзники Украины, чтобы украинская армия победила, а Путин своим поражением показал плохой пример диктаторским режимам:

  • обеспечить получение Украиной вооружения, оборудования, боеприпасов и обучение намного быстрее, чем захватчик, нарастить потенциал для использованияпомощи;
  • сохранить жизнеспособность Украинского государства в выполнении его функции, и в частности, в выплатах зарплат, функционировании школ, поставках помощи и начале восстановления;
  • Россия ввела блокаду экономики Украины и ее экспортных путей в Черном море. Третьим шагом должны стать долгосрочные усилия для развития альтернативных наземных маршрутов для поддержания украинской экономики;
  • высвобождение украинского зерна и дальнейший экспорт украинского продовольствия в другие страны.

«Мы не забудем тысячи мужчин, женщин и детей, которых ежедневно убивают в путинской агрессивной войне. Великобритания будет неустанно работать с нашими союзниками, чтобы принести прочный мир народу Украины», — заявил Джонсон.

https://twitter.com/BorisJohnson/status/1538196544872136705
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Джонсон не одинок в своем мнении о том, что война России против Украины может затянутся. Такое же мнение в интервью Bild am Sonntag выразил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Надо готовиться к тому, что на это могут уйти годы. Мы не должны переставать поддерживать Украину. Даже если расходы высокие — не только на военную поддержку, но из-за роста цен на энергоносители и продукты питания», — заявил Столтенберг.

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Он напомнил, что к концу июня будет представлен план полного перехода ВСУ на вооружение стандартов НАТО.

В свою очередь, издание The Washington Post сообщает, что Белый дом и союзники готовились к возможности затяжной войны еще до полномасштабного вторжения российских оккупантов 24 февраля.

Издание отмечает, что власти США настроены решительно в том, чтобы заставить капитулировать российскую армию. В Белом доме также уверены, что в случае успеха кремлевский диктатор пойдет дальше.

https://www.youtube.com/watch?v=XnJk90nuK8s
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   США Великобритания Джо Байден Белый дом Борис Джонсон Война в Украине Война России против Украины

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