«Путин не остановится». Война в Украине может продлиться еще год — министр обороны Британии 23 февраля, 10:59 Бен Уоллес дал свой прогноз касательно войны России против Украина на ближайший год (Фото:Ben Birchall/Pool via Reuters)

Война России против Украины может продолжаться еще как минимум год, российский диктатор Владимир Путин не остановится.

Такое мнение высказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет Sky News.

На соответствующий вопрос о возможности продолжения военных действий еще 12 месяцев, он ответил: «Я думаю, да».

Видео дня

«Когда кто-то перешел черту и считает, что это нормально — поступать так с собственным народом, фактически превращая армию в мясорубку, я думаю, он не остановится», — отметил британский министр обороны.

Уоллес добавил, что Россия продемонстрировала полное пренебрежение не только к жизни людей в Украине, «но и к своим собственным солдатам». По его словам, более 188 тысяч российских солдат погибли или были ранены в результате «катастрофического просчета» Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Великобритании, сообщил, что уверен в поражении России в войне.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что война в Украине завершится возвращением к границам 1991 года.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов прогнозировал, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны 2023 года.



Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что считает настоящей победой Украины «распад России, исчезновение ее как целостного субъекта истории и политики».