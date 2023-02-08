Россия проиграет, а победа Украины изменит мир — Зеленский 8 февраля, 15:43 Владимир Зеленский выступает перед британским парламентом (Фото:Кадр из видео Суспільне/YouTube)

Выступая перед парламентом Великобритании, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уверен в поражении России в войне.

Глава государства отметил, что победа Украины изменит мир в положительном ключе.

«Мы знаем, что Россия проиграет и мы по-настоящему знаем, что победа изменит весь мир и такие изменения — то, что было необходимо миру уже давно. Победа Украины сдержит любых будущих агрессоров», — заявил Зеленский.

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Глава государства также поблагодарил британских политиков и всех жителей Великобритании за поддержку Украины и ВСУ.

«Я хочу поблагодарить вас, поблагодарить всех украинцев за вашу смелость. Лондон был с Киевом с первых секунд, первых минут этого нашествия», — заявил президент.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский посещает Лондон с официальным визитом. Это его второй заграничный визит с момента полномасштабной войны РФ против Украины. В декабре он был с визитом в США.

Около 12.30 самолет с украинским лидером приземлился в аэропорту Лондона.

Зеленский встретился с британским премьером Риши Сунаком, выступил в парламенте и посетит украинских военных, проходящих обучение и подготовку на территории страны.