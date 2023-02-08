Россия проиграет, а победа Украины изменит мир — Зеленский
Владимир Зеленский выступает перед британским парламентом (Фото:Кадр из видео Суспільне/YouTube)
Выступая перед парламентом Великобритании, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уверен в поражении России в войне.
Глава государства отметил, что победа Украины изменит мир в положительном ключе.
«Мы знаем, что Россия проиграет и мы по-настоящему знаем, что победа изменит весь мир и такие изменения — то, что было необходимо миру уже давно. Победа Украины сдержит любых будущих агрессоров», — заявил Зеленский.
Глава государства также поблагодарил британских политиков и всех жителей Великобритании за поддержку Украины и ВСУ.
«Я хочу поблагодарить вас, поблагодарить всех украинцев за вашу смелость. Лондон был с Киевом с первых секунд, первых минут этого нашествия», — заявил президент.
8 февраля президент Украины Владимир Зеленский посещает Лондон с официальным визитом. Это его второй заграничный визит с момента полномасштабной войны РФ против Украины. В декабре он был с визитом в США.
Около 12.30 самолет с украинским лидером приземлился в аэропорту Лондона.
Зеленский встретился с британским премьером Риши Сунаком, выступил в парламенте и посетит украинских военных, проходящих обучение и подготовку на территории страны.