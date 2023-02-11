Россия не должна сохраниться в тех пределах и в том состоянии, в котором она сейчас существует — Данилов

11 февраля, 16:11
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Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что процессы, которые должны случиться с Россией в будущем, должны быть гораздо более глубокими и сложными, с результатами, дающими гарантию высокой надежности. Это может быть только распад фейк-федерации, ее фрагментация.

Об этом он написал в своей колонке для Украинской правды.

По словам Данилова, только после завершения полного цикла сначала внешней, а затем внутренней деколонизации формирование ряда независимых территориальных образований Россия перестанет быть угрозой человечеству.

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«Мир не может идти в будущее, где нас ждет генная инженерия, искусственный интеллект, полеты к звездам, открытие тайн жизни и смерти, имея на ногах старую, ржавую гирю в виде россии, которая застряла в средневековье и тянет всех во мрак», — отметил секретарь СНБО.

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Алексей Данилов отметил, что внутренняя деколонизация самой РФ - событие, неотвратимость которого должна принять мир.

Это должна быть комплексная, продуманная работа, которая будет включать в себя ряд тематических треков:

  • проработка возможных сценариев внутренней деструкции рф;
  • проведение консультаций и разработка планов по минимизации рисков неконтролируемого распространения ядерного, биологического, химического и другого оружия массового поражения;
  • разработка политической стратегии взаимодействия с новыми политическими территориальными образованиями;
  • экономическая модель взаимодействия с учетом потенциала и возможностей потенциальных новых торговых субъектов;
  • налаживание контактов и подготовка руководящих кадров национальных и региональных республик;
  • развитие сети поддержки гражданского общества;
  • создание и популяризация медиаресурсов для поддержки антиколониальных движений внутри России;
  • отработка системы люстрации, розыска и выдачи украинским и международным правоохранительным структурам военных преступников, государственных изменников и коллаборантов;
  • внедрение механизма возмещения Украине со стороны бывшей россии нанесенного войной ущерба", — подытожил Данилов.
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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   СНБО Алексей Данилов Война России против Украины распад России

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