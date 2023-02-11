Россия не должна сохраниться в тех пределах и в том состоянии, в котором она сейчас существует — Данилов 11 февраля, 16:11 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что процессы, которые должны случиться с Россией в будущем, должны быть гораздо более глубокими и сложными, с результатами, дающими гарантию высокой надежности. Это может быть только распад фейк-федерации, ее фрагментация.

Об этом он написал в своей колонке для Украинской правды.

По словам Данилова, только после завершения полного цикла сначала внешней, а затем внутренней деколонизации формирование ряда независимых территориальных образований Россия перестанет быть угрозой человечеству.

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«Мир не может идти в будущее, где нас ждет генная инженерия, искусственный интеллект, полеты к звездам, открытие тайн жизни и смерти, имея на ногах старую, ржавую гирю в виде россии, которая застряла в средневековье и тянет всех во мрак», — отметил секретарь СНБО.

Алексей Данилов отметил, что внутренняя деколонизация самой РФ - событие, неотвратимость которого должна принять мир.

Это должна быть комплексная, продуманная работа, которая будет включать в себя ряд тематических треков:

проработка возможных сценариев внутренней деструкции рф;

проведение консультаций и разработка планов по минимизации рисков неконтролируемого распространения ядерного, биологического, химического и другого оружия массового поражения;

разработка политической стратегии взаимодействия с новыми политическими территориальными образованиями;

экономическая модель взаимодействия с учетом потенциала и возможностей потенциальных новых торговых субъектов;

налаживание контактов и подготовка руководящих кадров национальных и региональных республик;

развитие сети поддержки гражданского общества;

создание и популяризация медиаресурсов для поддержки антиколониальных движений внутри России;

отработка системы люстрации, розыска и выдачи украинским и международным правоохранительным структурам военных преступников, государственных изменников и коллаборантов;

внедрение механизма возмещения Украине со стороны бывшей россии нанесенного войной ущерба", — подытожил Данилов.