Сроки и сценарии финала войны. О чем говорили и спорили влиятельные и знаменитые на Мюнхенской конференции безопасности — репортаж NV 20 февраля, 20:00 Эксклюзив NV Украинский ланч в Мюнхене открыли топ-политики и эксперты из Центральной и Северной Европы, хорошо понимающие природу России как агрессивного соседа и оккупанта. (Фото:Валентин Ростовиков / PinchukFund)

Украинский ланч, организованный фондом Виктора Пинчука во время Мюнхенской конференции по безопасности, собрал политический и интеллектуальный бомонд мира и задал острейшие вопросы, на которые теперь должны ответить Украина и мир.

Из панорамных окон третьего этажа Дома литературы в Мюнхене открывается вид на старый город. Над его крышами развеваются два одинаково больших флага — немецкий и украинский. Именно здесь 18 февраля состоялся Украинский ланч, организованный фондом Виктора Пинчука на полях Мюнхенской конференции по безопасности уже в шестой раз.

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Украина заметна в Мюнхене в этом году не только флагами, украинскими беженцами на улицах, но и войной, которая стала главным фокусом конференции. В течение трех дней участники собрания обсуждали новую архитектуру мировой и европейской безопасности.

Впервые за более чем 20 лет конференция по безопасности состоялась без участия российской делегации. За год большой войны в Украине Россия из гаранта мировой безопасности превратилась в угрозу. О необходимости " депутинизации" России говорил в своем обращении новый глава конференции Кристоф Гойсген, а президент Франции Эмманюэль Макрон первым из мировых лидеров публично выступил за перестройку мирового порядка и реформирование Совета безопасности ООН.

Однако в дискуссии по Украине не все позиции выглядели приемлемыми для украинцев. Тезис канцлера Германии Олафа Шольца о долговременной войне встретил обратные аргументы украинской стороны, что альтернативы скорой победе Украины в войне нет. «Голиаф может упасть уже в этом году» — говоря о России, отметил в своей речи на открытии конференции президент Украины Владимир Зеленский и призвал мир предоставить Украине нужное оружие как можно скорее.

" Ваш президент прав, большинство того, что он говорит, сбывается, это мы, ваши осторожные союзники, каждый раз ошибаемся" — поддержал мнение Зеленского генерал армии США в отставке Бен Ходжес. Он появился на Украинском ланче незадолго до начала и объяснил журналистам свою точку зрения: Украина должна как можно быстрее получить дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы освободить Крымский полуостров и ударить по складам и военным базам на его территории.

" Освобождение Крыма имеет стратегическое значение для военной победы над Россией, — продолжил Ходжес. — Именно Крыма, а не Донбасса". В подтверждение своих слов, генерал разложил на столе принесенную с собой карту Украины и уже на ней объяснил, как должна выглядеть операция освобождения полуострова .