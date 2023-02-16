«Война не завершится в 2023-м». Пик наступления РФ впереди, как и решающий момент, когда армия оккупантов посыплется — интервью с Березовцем 16 февраля, 14:22 Эксклюзив NV Тарас Березовец на деоккупированных территориях Харьковской области (Фото:Тарас Березовец / Facebook)

Война не завершится в 2023 году, а может продолжаться и следующие пять лет, убежден Тарас Березовец, офицер ВСУ, боец бригады имени Ивана Богуна.

Однако, по его мнению, вскоре действительно может наступить решающий момент, когда нашествие оккупантов будет остановлено. Он предполагает, что это может стать тем критическим моментом, после которого российская армия просто посыплется.

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Больше о ситуации на фронте и ближайших перспективах развития войны Березовец рассказал в интервью Radio NV.

— В публикации The Washington Post говорится, что США предупредили Украину, что в войне наступил поворотный момент. Вроде бы это решающий момент, чтобы изменить траекторию войны. The Washington Post ссылается на свои собственные источники в Белом доме. Как вы понимаете это сообщение?

— Администрация президента Джо Байдена, которая с первых дней начала полномасштабного вторжения взяла на себя функцию лидерства и повела за собой союзников (об этом говорил в своем ежегодном обращении к Конгрессу президент Байден), буквально на прошлой неделе сделала и продолжает делать чрезвычайно много для того, чтобы Вооруженные силы Украины всегда имели достаточно оружия, боеприпасов, особенно в такой критический момент начала нового российского наступления, приуроченного к первой годовщине вторжения 24 февраля.

Мы неоднократно слышали уже от представителей администрации, что нам сообщают американские средства массовой информации, о том, что наступил очередной важный или поворотный момент. Насколько этот момент действительно поворотный, мы можем заключить через некоторое время, когда это наступление, как считают западные разведки, завершится. А завершиться оно может неудачей уже в апреле этого года, когда собственно и планируется (об этом говорили союзники во время девятого Рамштайна), может начаться очередное наступление Вооруженных сил Украины.

Я думаю, что подобные заявления, которые делает администрация Байдена, транслируя это сообщение через уважаемые издания, как The Washington Post, в первую очередь состоит в том, чтобы держать в тонусе союзников, держать в тонусе собственное общество и чтобы не было никакого расслабления.

Кроме того, поездка президента Байдена в Польшу, которая планируется в то же время, когда Путин будет обращаться к Федеральному собранию, — это своеобразный вызов американского президента, приезжающего фактически на границу с Россией. Вызов Путину и предупреждение, что на каждую попытку Путина повысить ставки в этой войне Америка и союзники будут отвечать также повышением ставок со своей стороны.

— В этой же публикации цитируются американские военные аналитики, которые считают, что украинским войскам будет сложно одновременно защищать Бахмут в Донецкой области и проводить весеннее контрнаступление. Последнюю неделю мы часто слышим, что, кажется, Бахмут нам мешает. Президент Зеленский говорил, что мы не намерены покидать Бахмут. Но должны ли мы прислушиваться к западной аналитике?

— Прислушаться — да. Но нужно понимать, что ситуация в Бахмуте, как и на других участках фронта, более многослойная и сложная. Аналитика американцев исходит из того, что прежде всего потери, которые несут обе стороны в ходе российского наступления на Бахмут, несоразмерны со стратегической важностью этого города.

За то время, пока украинские защитники держат линию в Бахмуте, под ним были выстроены длительные линии защиты, идущие уже за городом инженерные сооружения.

На сегодняшний день действительно того стратегического значения Бахмут, которое он еще имел в начале осени, уже нет. Украинским войскам есть куда отойти на заранее подготовленные позиции. Они выполнят приказ Генерального штаба, если он поступит, на отступление из Бахмута.

Но на сегодняшний день у врага очень ограниченное продвижение. Да, врагу удалось взять под огненный контроль трассы, связывающие город. Но сами трассы они не контролируют. Так же, как они не контролируют большую часть города.

Так же и Соледар, когда многие подвергали сомнению решение главкома оборонять город Соледар, который вообще никакого стратегического значения не имел. Но, тем не менее, ключевая задача заключалась в другом — утилизировать сделанные наиболее подготовленные штурмовые подразделения частной военной компании Вагнер. Из-за чего [группа] Вагнер потеряла до 80% личного состава и критическую роль в войне пока не играет.

Добавить к этому еще нужно то, что с девятого [февраля] Пригожина лишили возможности рекрутировать зэков в российских колониях. Это означает, что ситуация для ЧВК Вагнера выглядит практически безысходной.

Так же и в Бахмуте. Главная задача — не столько держать этот город, сколько утилизировать элитные подразделения российских ВДВ, осуществляющих штурм городов, уничтожать российскую авиатехнику. Только за последние дни там были сбиты два российских самолета Су. Здесь чрезмерная активность российской авиации, чрезмерная активность российских ДРГ, активные снайперские дуэли происходят.

Поэтому мы должны все оценивать, как говорится, с собственной колокольни. С точки зрения, возможно, наших американских союзников или других аналитиков действительно оборона Бахмута уже отыграла, то есть надо оттуда уже отходить.

— Ожидали, что подтвердят предоставление Украине F-16. К сожалению, этого не произошло. Это предательство или победа? Мы помним, что всегда отмечали наши западные партнеры, что они предоставляют Вооруженным силам Украины именно то вооружение, в котором она нуждается сейчас, для ближайших операций, которые будет проводить ВСУ. Как вы оцениваете результаты Рамштайна?

— Девятый Рамштайн сконцентрировался на нескольких ключевых вопросах в соответствии с теми потребностями, которые были озвучены Генштабом Вооруженных сил Украины и делегацией, которую возглавил министр обороны Алексей Резников.

Мы на самом деле не знаем всех результатов. Нам сообщена только ограниченная информация, которую сочли нужным объявить союзники. Помимо этого, ключевые решения — предоставление Украине дополнительных новейших систем противовоздушной обороны, увеличение объемов предоставления танковой техники, увеличение программ обучения украинских подразделений за рубежом. И четвертый вопрос — это логистика. Логистика — это, по сути, ключ к войне. Мы видим, как неспособность россиян организовать логистические цепочки на временно оккупированных территориях приводит к роковым поражениям, которые они, например, потерпели под Угледаром, где была уничтожена элитная 155 бригада тихоокеанского флота.

— Значит ли это, что они знают лучше, в чем сейчас нуждается ВСУ? Мы видели, как и британские медиа отреагировали на заявление президента Зеленского, что Украина нуждается в крыльях для своей свободы, что это немного преждевременно?

— Союзники никогда не двигались синхронно с нашими пожеланиями. Когда мы просили предоставить систему Patriot в апреле, они приняли решение только в конце 2022 года. Также было с танками, которое украинское командование просило еще весной прошлого года. В конце концов, мы получили положительное решение только в начале 2023 года.

Все происходит не так, как бы мы этого хотели, к сожалению. Но нужно признавать, что союзники прислушаются в итоге к тем запросам, которые адресует Министерство обороны Украины, Генеральный штаб Вооруженных сил.

Бесспорно, мы нуждаемся в новейших авиационных системах. Их в ближайшее время предоставлено не будет. Об этом нам сказали. Но в ближайшее время не значит никогда.

Инфографика: NV

К примеру, уже есть серьезные продвижения по предоставлению ракет, которые получит Украина от союзников. Соответствующие решения были приняты, например, на уровне Министерства обороны Великобритании. То же с новейшими системами ПВО. Союзники решили сконцентрироваться именно на этом аспекте.

Я считаю, что это как раз предвестник предоставления Украине авиации. Потому что увеличение систем ПВО в первую очередь нужно для того, чтобы закрыть аэродромы. Их Украина потребует минимум два. У нас, к сожалению, не так приспособлены военные аэродромы для того, чтобы принимать F-16. Поэтому для того чтобы это все закрыть, нам нужно прежде всего системы ПВО. Когда все это станет на боевое дежурство — системы Patriot, NASAMS, IRIS-T и подобные, тогда можно будет говорить уже о получении западной авиации.

— Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал о том, что в Украине задействовано 97% всей российской армии. Только 3% остаются где-то на российских военных базах. О чем вам это говорит? Оценивая действия нашего врага, то, что мы видели, скажем, под Угледаром, когда они, по-видимому, по стандартам Второй мировой пытались атаковать этот город, что вы видите?

— Это беспрецедентное количество российских войск, которое сегодня находится на украинской территории. Это стратегическая ошибка Путина. Об этом намекал британский министр обороны. Потому что они полностью оголили все свои границы, вывели из всех возможных баз [солдатов].

Территория России сейчас без защиты. Единственное, что им остается — это ракетные войска стратегического назначения. Это единственное, что пока удерживает. И то, что в России сегодня нет врагов, которые к настоящему моменту готовы начать военную операцию против нее. Если бы такое произошло, Россия была бы обречена.

Вот это [произошло] от несостоятельности организовать в том числе и логистику. Мы же прекрасно понимаем, что они заваливают массой, «мясом» в буквальном смысле. На практике для проведения так называемой «специальной военной операции» было бы достаточно 65, может быть 70 процентов всей российской армии. Но у них безвыходная ситуация, потому что они бросают все возможное.

Это и есть тот решающий момент, когда это нашествие будет остановлено. Возможно, это и будет тем критическим моментом, после которого российская армия просто посыплется. Есть такие надежды.

— Разные эксперты спрогнозировали, что война в Украине может затянуться на годы. Питер Робертс, например, говорит, что активные боевые столкновения могут закончиться уже в этом году, однако конфликт может перейти в холодную фазу по примеру грузинского или корейского. Как мы должны воспринимать аналитику таких экспертов? Можно с одной стороны говорить, что те же эксперты говорили, что только три дня продержится Киев. Не считая того, традиционно такие войны так скоро не заканчивались. Что вы об этом думаете?

— Опасность перерастания этого конфликта в конфликт по образцу ирано-иракской войны, безусловно, существует. Но надо понимать, что сегодня у России нет достаточного количества ресурсов для того, чтобы этот конфликт длился более пяти лет.

То, что эта война не завершится в 2023 году, это понятно. И мы перейдем в следующий год. Здесь уже началась не только гонка вооружения, но и гонка ресурсов.

Безусловно, Россия огромная страна по своим размерам, по своим ресурсам — человеческим, военным в частности. Но эти ресурсы рано или поздно закончатся. И мы видим много индикаторов того, что их программа ВПК (то, что говорил Путин: «Все для фронта, все для победы») начинает очень серьезно буксовать. Поскольку она пробуксовывает, эти войска элементарно не могут сегодня даже вооружить трехсот тысячную группировку, которую они уже навербовали и бросили сегодня на украинскую землю. А если они будут увеличивать [контингент] до пятисот тысяч или до миллиона — это только усугубит ситуацию.

Еще раз повторю: логистика становится ключом к этой войне. Равно как и артиллерия была ключом к этой войне на протяжении всего 2022 года. И потому, несмотря на то, что этот конфликт имеет все признаки долгого затягивания, он действительно может перейти в такую скрытую фазу холодной войны по образцу Карабахского конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Стратегически Россия уже проиграла. Об этом вчера сказал очень четко командующий Объединенным комитетом штабов США генерал Марк Милли. То есть, они все это рассчитывают. Они просто смотрят на перспективу того, что Россия способна выработать и насколько хватит для этого ресурсов. И эти ресурсы, хотя они и велики, все равно имеют свой конечный срок потребления.

— Вы сказали о том, что война не завершится в 2023 году, и это понятно. Мне лично кажется, что нет принятия этого факта у большинства украинцев. Распространено мнение, что это последний год этой войны. Возможно, что-то не так с коммуникацией по поводу того, сколько может продолжаться эта война?

— К сожалению, общество перекормили определенные средства массовой информации и некоторые спикеры с слишком завышенными ожиданиями того, что эта война завершится очень быстро. Назывались сроки и месяцы или даже недели.

Правда заключается в том, что ситуация изнутри выглядит совсем по-другому. Мы воюем не только с армией алкоголиков, не только с армией бывших зеков. Там много людей, которые имеют опыт службы в армии, и в частности участия в конфликтах, в горячих точках. И этот ресурс в России, хотя он ограничен, но большой — гораздо больше, чем есть в Украине.

В Украине 80% нынешних Вооруженных сил — это люди, которые в лучшем случае проходили срочную службу, а большинство вообще даже не [имеют опыт] срочной службы. То есть они были, если мы говорим об офицерском составе, так называемыми пиджаками, как я их называю.

Думаю, что людям надо говорить правду, какой бы горькой она ни была. Потому что завышенные ожидания, к сожалению, приводят в итоге не только к разочарованию, но и серьезным депрессивным состояниям. Люди должны знать правду в том числе и для того, чтобы иметь горизонт планирования для себя, для своих семей, для своего бизнеса.

И о том, что эта война будет продолжаться как минимум в 2024 году еще, а возможно, она будет продолжаться еще больше — три, пять лет, мы должны говорить публично. К сожалению, это не популярная сентенция. И мы видим, что выбор был сделан: вместо того, чтобы говорить людям правду, подсовывать им такие сладкие таблетки.

— Есть мнение, что это большое наступление России уже началось. И, похоже, уже россияне проиграли битву за Донбасс. Соглашаетесь ли вы с таким тезисом?

— Нет. Этот тезис так же не соответствует действительности. Локально, действительно, противник допустил серьезные ошибки, из-за чего нам удалось действительно разгромить одну из лучших элитных бригад. Но давайте все же не забывать: 90% личного состава той же 155 бригады — это были резервисты, это не кадровые военные. Многие из них вообще не служили никогда в морской пехоте. Это была та самая пресловутая бригада, набранная в ходе так называемой частичной мобилизации. Вот мы видим последствия. Это прямые последствия и приговор тому, как россияне провели эту мобилизацию.

Но у них не все такие подразделения, к сожалению. Те подразделения, которые сегодня, например, совершают штурмовые действия по Бахмуту, те, которые сейчас сконцентрированы на купянском направлении — другие. Это кадровые подразделения. Это профессиональные подразделения. Надо отдать должное: у них есть современное вооружение в достаточном количестве.

Уменьшение количества обстрелов, которое мы наблюдали с российской стороны в течение декабря-января, как я предупреждал, связано с тем, что противник просто накапливал ресурсы. И сейчас мы видим стремительное увеличение количества обстрелов, выстрелов, которые они производят по всей линии фронта. То есть, они просто накапливали ресурсы, подвозили. И поэтому они радикально снизили количество обстрелов — так, как это было, например, во время штурма Соледара.

Противник сохраняет значительные человеческие ресурсы для того, чтобы перегруппироваться и осуществить наступление на том направлении, где они увидят возможность. Для противника приоритетным является, во-первых, захват города Купянск, железнодорожной станции Купянск-Узловой, и в целом харьковское направление, город Харьков. Они не скрывают намерения вернуть снова ту территорию, которая была уволена ВСУ в ходе наступления в сентябре прошлого года.

Так же для противника приоритетным является направление запорожское. Они хотят с одной стороны обезопасить так называемый сухопутный коридор в сторону Крыма. А с другой стороны, для них важно захватить Запорожье, открывающее им путь на город Днепр.

Поэтому это наступление действительно началось. Оно продолжается уже около 10 дней. Но оно еще не достигло своей пиковой фазы. Она ждет нас впереди.