«Максимально приближаем этот момент». Командующий Объединенными силами рассказал, когда закончится война в Украине 3 октября, 10:14 Командующий Объединенными силами Сергей Наев (Фото:Командование Объединенных Сил ВС Украины)

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что война в Украине завершится возвращением к границам 1991 года.



В эфире телемарафона он сообщил, что главный маркер окончания войны — это когда ВСУ будут диктовать оккупантам свою точку зрения по ведению боевых действий.

«Завершение войны — это восстановление границ по состоянию на 1991 год. Когда это произойдет, сложно прогнозировать, но каждый день мы работаем над тем, чтобы максимально приблизить этот момент. Что касается дальнейших действий, то должен быть договор со странами мира и с Россией, чтобы такая агрессия больше никогда не могла произойти против Украины», — сказал генерал.

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По его словам, нынешнее наступление ВСУ — это начало перехвата стратегической инициативы.

«То, что Украина наступает — это приближает нас к перехвату стратегической инициативы. Когда это произойдет, мы все ощутим», — добавил он.

Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что война в Украине «не такое уж и долгое время будет продолжаться, скоро это закончится».

В августе президент Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма точно так же, как началась с его оккупации.

