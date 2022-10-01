«Зайдем в Крым до конца весны». Буданов дал прогноз об окончании войны 1 октября, 00:05 Кирилл Буданов (Фото:Александр Медведев/НВ)

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов считает, что защитники Украины вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

В интервью в эфире телемарафона в пятницу, 30 сентября, Буданов рассказал, что вырос в Крыму и что Украина «довольно скоро» туда вернется: «С оружием… Другого варианта не существует». По его мнению, защитники Украины зайдут в Крым «до конца весны, возможно, немного раньше».



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Буданов также сказал, что война «не такое уж и долгое время будет продолжаться, скоро это закончится».



"…Я никогда не говорил «2−3 недели». Если помните мои высказывания где-то в конце мая, [я тогда] рассказал алгоритм действий. Я тогда прямо сказал, что июнь для нас, к сожалению, будет нехороший, будем немного терять, в июле будет условный застой, в августе начнем понемногу движение на восстановление своей территории… Зимой война в значительной степени стихнет. И после зимы начнется завершение этого конфликта выходом на первом этапе на админграницы по состоянию на 1991 год", — добавил он.

В августе президент Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма точно так же, как началась с его оккупации.