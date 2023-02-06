Война до 2030-х годов. Портников призвал готовиться к долгому противостоянию с РФ 6 февраля, 16:53 Украинский военный возле Бахмута, 6 февраля (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Журналист Виталий Портников в интервью Radio NV призвал готовиться к долгому противостоянию с Россией, которое, по его словам, может продлиться до 2030-х годов.

«То, что Россия собирается продолжать войну и Владимир Путин делает ставку на долгую, многолетнюю войну на истощение Украины — это факт. К такой войне, которая может продолжаться, скажем так, в 30-е XXI века, мы должны готовиться», — сказал Портников Radio NV.

Видео дня

Он отметил, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину говорил в эфире Radio NV, что этот конфликт напоминает Сирийский конфликт или Югославские войны.

Читайте также: Татьяна Сидорук Риски долгой войны для Украины

«И тогда все к этому относились с недоверием. Но это постепенно выходит на этот трек многолетнего конфликта. И как он будет выглядеть? Как постоянные позиционные бои на определенных направлениях, которые не будут утихать, или как попытки каких-либо больших наступлений время от времени? Мы сможем ответить на этот вопрос через два-три года после того, как война уже будет иметь такую форму, я бы сказал, стереоскопическую картину. Но пока еще очень короткое время прошло», — добавил журналист.

В конце января о том, что российский диктатор Владимир Путин настроен вести многолетнюю войну против Украины сообщало издание Bloomberg.

Экс-посол США в Украине и директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст в интервью NV отмечал, что сложно прогнозировать, сколько продлиться война, но предполагал, что «эта война с нами надолго».

В середине января Киевский международный институт социологии обнародовал результаты опроса, согласно которому более 95% украинцев уверены в победе над Россией, более 60% ожидают окончания войны в течение года или раньше. Более 13% опрошенных говорят, что на это уйдет несколько месяцев.

Перед этим советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждал, что война закончится в 2023 году.

В середине декабря австрийский военный аналитик Том Купер в интервью NV спрогнозировал, что война России против Украины не закончится в 2023 году и будет продолжаться гораздо дольше.

То, что война будет продолжительной прогнозировал в декабре и нардеп из фракции партии Голос, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.