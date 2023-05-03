Си Цзиньпин хочет вернуть Тайвань до 2049 года — эксперт 3 мая, 16:40 Александр Хара считает, что для Си Цзиньпина, прежде всего, важно уничтожить любую альтернативу коминстическим китайцам (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Эксперт по внешней политике и политике безопасности Центра оборонных стратегий Александр Хара в интервью NV заявил, что глава Китая Си Цзиньпин хочет вернуть Тайвань до 2049 года.

«Тайвань для китайцев является завершением гештальта гражданской войны 1927-1949 годов. До ее столетия – в 2049 году – они хотят Тайвань вернуть. И Си Цзиньпин это окно возможностей видит», – объяснил Хара NV.

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Эксперт отметил, что Украина не является для Китая «принципиальным вопросом».

«Для них важно завершить фактическую консолидацию Китая, уничтожить любую альтернативу коммунистическим китайцам — это во-первых. Во-вторых, это гегемония и разрушение того мирового строя, который американцы построили, чтобы, по крайней мере, в своей части мира, они доминировали. Эти внутренние мотивы определяют внешнюю политику Китая», – сказал он.

МИД Тайваня прогнозирует возможное нападение Китая в 2027 году.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что поражение Украины в развязанной Россией полномасштабной войне может подтолкнуть Китай к нападению на Тайвань «на следующий день».

Китай и Тайвань были разделены во время гражданской войны в 1940-х годах. Пекин долгое время пытался ограничить международную деятельность Тайваня, и обе территории боролись за влияние в Тихоокеанском регионе. В последние годы напряженность возросла, и Си Цзиньпин стремится провести «историческое воссоединение». Пекин считает Тайвань своей территорией и угрожал «без колебаний начнет войну», если остров объявит независимость.

Тайвань считает себя независимой территорией, со своей конституцией, вооруженными силами, избранными лидерами и обещает оказать сопротивление в случае китайского вторжения. Несмотря на то, что Тайвань официально признают всего несколько государств, его демократически избранное правительство имеет прочные коммерческие и неформальные связи со многими странами.