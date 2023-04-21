МИД Тайваня прогнозирует возможное нападение Китая в 2027 году 21 апреля, 18:36 Флаги Тайваня и Китая (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Фу прогнозирует, что в 2027 году может разразиться военный конфликт с Китаем.

Об этом пишет The Guardian.

«Мы воспринимаем китайскую военную угрозу очень серьезно. Я считаю, что 2027 год — это год, к которому нам нужно отнестись серьезно», — пояснил он.

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В разведке США считают, что китайский лидер Си Цзиньпин приказал военным быть готов к 2027 году для возможного силового захвата Тайваня.

Ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что Тайвань исторически является неотъемлемой частью Китая.

«Тайвань был неотъемлемой частью территории Китая с давних времен, и оба берега (Тайванского — ред.) пролива принадлежат одному Китаю. Это история Тайваня и это статус-кво Тайваня. Возвращение Тайваня в Китай является составной частью послевоенного (после Второй мировой войны — ред.) международного порядка, написанного черным по белому в Каирской и Потсдамской декларациях», — сказал Цинь.

По словам дипломата, «сепаратистские силы независимости Тайваня» и «несколько стран, стремящихся воспользоваться ситуацией», пытаются изменить статус-кво, отменить принцип одного Китая и достичь его «мирного разделения».