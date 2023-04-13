Моравецкий: Если Украина падет, Китай может напасть на Тайвань уже «на следующий день». Мы потеряем мир на десятилетие 13 апреля, 16:55 Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что поражение Украины в развязанной Россией полномасштабной войне может подтолкнуть Китай к нападению на Тайвань уже «на следующий день».

Об этом он сказал на мероприятии Atlantic Council в США в четверг, 13 апреля.

По словам Моравецкого, он видит «много связи и взаимозависимости» между войной и «ситуацией на Тайване». Он назвал разговоры о «стратегической автономии» ЕC, о которой говорил президент Франции Эммануэль Макрон, «выстрелом себе в ногу».

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«Упаси боже Украина падет. Если Украину завоюют, на следующий день Китай может напасть на Тайвань», — заявил он.

Также польский премьер сказал, что Польша столетиями жила в тени России и четко видит, что империализм, колониализм и национализм — «ее основа».

«Путин очень четко сказал: если Россия победит, мы будем следующими. Если мы будем следующими, мы будем готовы[…] Если мы потеряем Украину, мы потеряем мир на десятилетие. Провал там может стать началом конца золотого века Запада», — подчеркнул Моравецкий.

8 апреля Китай начал военные учения возле Тайваня. Это произошло на следующий день после того, как президент острова Цай Инвень вернулся с визита в Центральную Америку и США, где встретился со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти.

Китай назвал учения «серьезным предупреждением», а во время них военно-морские силы впервые смоделировали удары боевых самолетов по Тайваню. 10 апреля КНР заявила о завершении учений, но продолжает «боевую подготовку».

Китай и Тайвань были разделены во время гражданской войны в 1940-х годах. Пекин долгое время пытался ограничить международную деятельность Тайваня, обе территории сражались за влияние в Тихоокеанском регионе. В последние годы напряженность возросла, и Си Цзиньпин стремится провести «историческое воссоединение». Пекин считает Тайвань частью своей территории и угрожал «без колебаний начнет войну», если остров объявит независимость.

В то же время Тайвань считает себя независимой территорией, со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами. Несмотря на то, что Тайвань официально признают всего несколько государств, его демократически избранное правительство имеет прочные коммерческие и неформальные связи со многими странами.