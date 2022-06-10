Китай «без колебаний» начнет войну, если Тайвань объявит независимость
Китай и Тайвань (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Пекин «без колебаний начнет войну», если Тайвань объявит независимость.
Об этом заявил министр обороны Китая Вэй Фенхе во время встречи с американским коллегой Ллойдом Остином, сообщает Al Arabiya.
«В НОАК (Народно-освободительной армии Китая, — ред.) не будет другого выбора, кроме как бороться за любую цену и подавить любую попытку независимости Тайваня, защищая национальный суверенитет и территориальную целостность», — отметил Вэй Фенхе.
По его словам, Тайвань — это территория Китая. Он добавил, что использование Тайваня для сдерживания Китая никогда не будет иметь успеха.
«Пекин разнесет вдребезги любой заговор о независимости Тайваня и решительно поддержит объединение родины»,-отметил он.
Китай считает Тайвань отколовшейся провинцией и намерен ее вернуть в свой состав.
30 мая боевые самолеты Военно-воздушных сил Китая вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня.
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