Китай «без колебаний» начнет войну, если Тайвань объявит независимость 10 июня, 20:10 Цей матеріал також доступний українською Китай и Тайвань (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Пекин «без колебаний начнет войну», если Тайвань объявит независимость.

Об этом заявил министр обороны Китая Вэй Фенхе во время встречи с американским коллегой Ллойдом Остином, сообщает Al Arabiya.

«В НОАК (Народно-освободительной армии Китая, — ред.) не будет другого выбора, кроме как бороться за любую цену и подавить любую попытку независимости Тайваня, защищая национальный суверенитет и территориальную целостность», — отметил Вэй Фенхе.

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По его словам, Тайвань — это территория Китая. Он добавил, что использование Тайваня для сдерживания Китая никогда не будет иметь успеха.

«Пекин разнесет вдребезги любой заговор о независимости Тайваня и решительно поддержит объединение родины»,-отметил он.

Китай считает Тайвань отколовшейся провинцией и намерен ее вернуть в свой состав.

30 мая боевые самолеты Военно-воздушных сил Китая вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня.

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