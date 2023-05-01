«Они совершают ошибки из-за страха». Как россияне с помощью «царь-окопов» планируют сдержать контрнаступление ВСУ — интервью 1 мая, 19:40 NV Премиум Спутниковый снимок россиян в Запорожской области, 11 апреля 2023 года (Фото:Capella Space/Handout via REUTERS)

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, рассказал в интервью Radio NV, как страх перед контрнаступлением украинских войск заставляет командование оккупантов допускать стратегические ошибки и абсурдные решения вроде выкапывания «царь-окопов».

— Беспокойная ночь <...>. 11 самолетов, из которых выпущено 18 ракет. Сегодня ночью, когда появилась информация о таком обилии самолетов, предполагали, что ракет может быть не 18, а 50 или что-то большее, что произошло, как вы это прокомментируете?

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— Я думаю, они используют еще элемент психологической войны, психологического давления и постоянного террора, это тоже надо понимать. Наш враг использует такие элементы. Плюс не исключено, что совершаются и учебные полеты, и имитационные пуски другими военными летчиками, которые могут быть задействованы в какое-то время в будущем.