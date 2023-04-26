Война России против Украины преподносит США «ценные уроки» на случай потенциального конфликта с Китаем — Пентагон 26 апреля, 12:02 Кэтлин Хикс (Фото:REUTERS/Amanda Andrade Rhoades)

Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что полномасштабная война России против Украины преподносит США «ценные уроки» на случай потенциального конфликта с Китаем.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Есть много преимуществ, которые мы извлекли из конфликта в Украине для потенциального тихоокеанского вызова», — сказала она.

Хикс затронула одну из самых больших проблем, с которой столкнулись США, пытаясь обеспечить Украину оружием и боеприпасами для отражения российского вторжения: многие оборонные подрядчики опасаются наращивать производство боеприпасов, если США решат прекратить их закупки через год или два.



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Министерство обороны также добилось так называемого президентского разрешения на сокращение вооружений, чтобы ускорить поставки оружия на Тайвань. Эти полномочия позволяют ему отправлять на остров существующие запасы оружия, а затем заменять их.



«Мы думаем о том, как использовать эти полномочия прямо сейчас, чтобы ускорить и увеличить поставки боеприпасов для обеспечения наших сил в Тихом океане», — сказала Хикс.

В разведке США считают, что китайский лидер Си Цзиньпин приказал военным быть готов к 2027 году для возможного силового захвата Тайваня.

Ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что Тайвань «исторически является неотъемлемой частью Китая».