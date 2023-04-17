Давид против Голиафа — азиатский сценарий. Решится ли Китай напасть на Тайвань, как будут реагировать островитяне и чем помогут США 17 апреля, 13:01 NV Премиум Главнокомандующий Народной освободительной армией Китая и президент КНР Си Цзиньпин осматривает войска на базе в Гонконге (Фото:Damir Sagolj / REUTERS)

Могучий авторитарный Китай хочет «воссоединиться» с демократическим Тайванем, но островитяне без боя не отдадут свою родину и их поддерживает Америка. NV с помощью экспертов исследовал конфликт, который вскоре может привести к новой большой войне.

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину китайская пропаганда через прессу без устали внушает жителям демократического острова Тайвань, что Соединенные Штаты — их циничный враг.

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НАТО загнало Россию в тупик и теперь приносит Украину в жертву на благо интересов Америки, заявляют пропагандисты, поэтому Тайваню следует остерегаться судьбы следующей Украины.

Однако тайваньцы давно привыкли к информационной войне и имеют собственное мнение о ситуации.

«Потенциальный агрессор не США, а, по иронии, так называемые братья, — говорит 55-летний Джозеф Хо из города Илан, в 60 км от Тайбэя. — И сейчас быстрое наращивание военной мощи Китая, которому не грозит никакое вторжение, очевидно указывает на определенные военные планы. Скорее всего, они касаются Тайваня».