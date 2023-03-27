Почему Китай угрожает российским элитам — экс-депутат Госдумы
Си Цзиньпин и Владимир Путин в Москве, 21 марта (Фото:Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS)
Бывший депутат Госдумы РФ, российский оппозиционер Илья Пономарев в интервью Radio NV объяснил, почему Китай угрожает российским элитам.
«Угроза со стороны Китая для российских элит всегда ощущается как огромная опасность. … Сторонников сотрудничества с Китаем внутри российской элиты немного. Все понимают, что торговать нужно, экономическое сотрудничество - прекрасно, но все понимают, что китайцы очень жесткие оппоненты, они всегда очень жестко направляются к своим собственным интересам», — сказал Пономарев Radio NV.
Он привел пример огромных скидок на российские нефть и газ для Китая и отсутствие договоренности о строительстве второй очереди газопровода Сила Сибири.
«Все это (дружеские отношения с Китаем — ред.) - просто игра, которую ведет Кремль для того, чтобы вдохновлять российское общество, что мы не одни, есть другие страны, которые вместе, наряду с Россией, сопротивляются Соединенным Штатам, всем этим мировым империалистам. Но смысла в этом просто нет», – заявил бывший депутат Госдумы РФ.
Пономарев выразил мнение, что недоверие России к Китаю основано на демографическом дисбалансе.
«С северной стороны границы между Россией и Китаем сейчас живет примерно 15 миллионов человек, а с южной стороны – 150 миллионов. Вот примерный масштаб проблемы, все это понимают. Россияне понимают, что никакой конкуренции с Китаем просто не может быть, что это просто переход под китайский контроль Дальнего Востока и Сибири, никто этого не хочет», — сказал он.
Ранее посол Украины в Японии Сергей Корсунский в интервью Radio NV заявил, что российский диктатор Владимир Путин продает свою страну Китаю, из-за чего его «пристрелит его окружение».
20-22 марта Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, который встретился с Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Они сделали ряд совместных заявлений и подписали два общих документа — о планах экономического сотрудничества и углублении партнерства.
По словам заместителя главы Офиса президента Украины Игоря Жовквы, половина или даже две трети надежд России на этот визит не оправдались.