Почему Китай угрожает российским элитам — экс-депутат Госдумы 27 марта, 20:06 Си Цзиньпин и Владимир Путин в Москве, 21 марта (Фото:Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS)

Бывший депутат Госдумы РФ, российский оппозиционер Илья Пономарев в интервью Radio NV объяснил, почему Китай угрожает российским элитам.

«Угроза со стороны Китая для российских элит всегда ощущается как огромная опасность. … Сторонников сотрудничества с Китаем внутри российской элиты немного. Все понимают, что торговать нужно, экономическое сотрудничество - прекрасно, но все понимают, что китайцы очень жесткие оппоненты, они всегда очень жестко направляются к своим собственным интересам», — сказал Пономарев Radio NV.

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Он привел пример огромных скидок на российские нефть и газ для Китая и отсутствие договоренности о строительстве второй очереди газопровода Сила Сибири.

«Все это (дружеские отношения с Китаем — ред.) - просто игра, которую ведет Кремль для того, чтобы вдохновлять российское общество, что мы не одни, есть другие страны, которые вместе, наряду с Россией, сопротивляются Соединенным Штатам, всем этим мировым империалистам. Но смысла в этом просто нет», – заявил бывший депутат Госдумы РФ.

Пономарев выразил мнение, что недоверие России к Китаю основано на демографическом дисбалансе.

«С северной стороны границы между Россией и Китаем сейчас живет примерно 15 миллионов человек, а с южной стороны – 150 миллионов. Вот примерный масштаб проблемы, все это понимают. Россияне понимают, что никакой конкуренции с Китаем просто не может быть, что это просто переход под китайский контроль Дальнего Востока и Сибири, никто этого не хочет», — сказал он.

Ранее посол Украины в Японии Сергей Корсунский в интервью Radio NV заявил, что российский диктатор Владимир Путин продает свою страну Китаю, из-за чего его «пристрелит его окружение».

20-22 марта Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, который встретился с Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Они сделали ряд совместных заявлений и подписали два общих документа — о планах экономического сотрудничества и углублении партнерства.

По словам заместителя главы Офиса президента Украины Игоря Жовквы, половина или даже две трети надежд России на этот визит не оправдались.

"Никакого военного союзничества или партнерства, никаких новых контрактов на поставку тех или иных видов вооружения, никакой четкой позиции в поддержку России китайский лидер не занял", - перечислил он.