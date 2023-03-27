«Путин думает краткосрочно». Кому выгодно размещение ядерного оружия в Беларуси, и почему Китай — угроза для России — интервью с Пономаревым 27 марта, 14:18 Эксклюзив NV Си Цзиньпин и Владимир Путин перед началом переговоров в расширенном составе в Москве, 21 марта 2023 года (Фото:Спутник/Алексеи Маишев/Кремлин via REUTERS)

Запись разговора между музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным и миллиардером Фархадом Ахмедовым выглядит как настоящая, размещение российского ядерного оружия в Беларуси с точки зрения интересов Москвы бессмысленно, а Китай для российских элит — скорее угроза, чем союзник.



Об этом бывший депутат Госдумы РФ, российский оппозиционер Илья Пономарев рассказал в интервью Radio NV.

— Сначала хочу с вами поговорить о неожиданном сливе, мы увидели и услышали, видимо, все-таки услышали разговор между российским музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным и экс-сенатором Российской Федерации, миллиардером Фархадом Ахмедовым. Эта запись появилась в сети, сообщается, что этот разговор проходил где-то два-три месяца назад, или в конце 2022 года, или в начале 2023. Там много всего интересного: окружение Путина называют конченными тварями, и о том, что проиграли Кварталу -95, что будущего у нации нет, я здесь маты просто убираю, потому что мы не можем их использовать в эфире. Ситуацию просрали, страну просрали и тому подобное, многое. Уверен, что вы либо слышали, либо видели расшифровку этого. Симптом ли это и симптом чего, такой разговор?

Видео дня

— Это то, о чем мы уже очень много раз говорили в эфирах, что российская элита действительно очень недовольна тем, что происходит с точки зрения этой войны. Она пытается визуально быть лояльной режиму, она запугана, не хочет попасть под определенные репрессии, но то, что они думают, — это именно то, что мы слышали на этой прослушке. Я не знаю, это настоящая пленка, или нет, потому что два месяца, тут не очень понятно, кто это записал. Это такой очень долгий разговор. Но голос там действительно Пригожина и действительно Ахмедова. Все это выглядит как настоящая запись.