«Продал свою страну Китаю». Как запомнят Путина — отвечает Тимоти Снайдер 11 октября, 19:04 Владимир Путин и Си Цзиньпин на саммите ШОС в Самарканде, 16 сентября (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Один из лучших историков — исследователей Восточной Европы Тимоти Снайдер в интервью НВ рассказал, как, по его мнению, запомнят российского диктатора Владимира Путина.

«Я думаю, Владимира Путина запомнят как олигарха среди других олигархов, как человека, который продал свою страну Китаю. Как президента, похоронившего шансы России стать нормальной страной», — сказал Снайдер НВ.

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Ранее CNN сообщал, что подрыв Крымского моста 8 октября привел к значительному сокращению шансов российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины, хотя он пока может отступить, сохранив часть завоеванных территорий и потеряв лицо.

В конце сентября чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в 2015—2019 годах Валерий Чалый в интервью журналистке Елене Трибушной назвал российского диктатора Владимира Путина вассалом Китая.

По данным американских СМИ, Россия просила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

США предостерегли Китай от оказания помощи РФ. По словам посла Китая в Украине Фань Сяньжуна, страна никогда не будет нападать на Украину.