Руководители ВС РФ обсуждали, как и когда Москва может применить тактическое ядерное оружие против Украины — NYT 2 ноября, 11:57 Шойгу проводит совещание в Москве (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

По словам многих высокопоставленных американских чиновников, это вызывает повышенную обеспокоенность у США и союзников.

По данным NYT, российский диктатор Владимир Путин не участвовал в обсуждении потенциального применения ядерного оружия, которое проходило на фоне усиления ядерной риторики России и неудач на поле боя.

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Но даже сам факт того, что высокие российские военные руководители обсуждали такую ​​возможность, встревожил администрацию президента США Джо Байдена. Ведь это показывает, насколько российские генералы разочарованы своими неудачами в Украине и свидетельствуют о том, что завуалированные угрозы Путина применить ядерное оружие могут быть не просто словами.

Комментируя изложенную NYT информацию, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков обвинил Запад в «накачке» темы ядерного оружия.

«Не имеем ни малейшего намерения принимать участие в этой накачке и считаем ее весьма и весьма безответственной», — сказал он на пресс-конференции.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

По данным СМИ, на фоне угроз Путина США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе.