Руководители ВС РФ обсуждали, как и когда Москва может применить тактическое ядерное оружие против Украины — NYT
Шойгу проводит совещание в Москве (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)
Высокопоставленные руководители Вооруженных сил РФ недавно обсуждали, когда и как Москва может применить тактическое ядерное оружие против Украины, сообщает New York Times со ссылкой на источники.
По словам многих высокопоставленных американских чиновников, это вызывает повышенную обеспокоенность у США и союзников.
По данным NYT, российский диктатор Владимир Путин не участвовал в обсуждении потенциального применения ядерного оружия, которое проходило на фоне усиления ядерной риторики России и неудач на поле боя.
Но даже сам факт того, что высокие российские военные руководители обсуждали такую возможность, встревожил администрацию президента США Джо Байдена. Ведь это показывает, насколько российские генералы разочарованы своими неудачами в Украине и свидетельствуют о том, что завуалированные угрозы Путина применить ядерное оружие могут быть не просто словами.
Комментируя изложенную NYT информацию, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков обвинил Запад в «накачке» темы ядерного оружия.
«Не имеем ни малейшего намерения принимать участие в этой накачке и считаем ее весьма и весьма безответственной», — сказал он на пресс-конференции.
21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».
В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.
По данным СМИ, на фоне угроз Путина США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе.