За несколько часов до удара. Когда и как западные спецслужбы узнают, что Россия решилась использовать ядерное оружие 1 октября, 07:23 Эксклюзив НВ По словам Алексея Мельника, у западных стран есть возможности отследить, есть ли на поднятом в воздух российском самолете ядерное оружие (Фото:Reuters)

Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, о вероятности применения Владимиром Путиным ядерного оружия в Украине и о том, к чему нужно готовиться миру

Применение Россией ядерного оружия в войне против Украины стало одной из наиболее обсуждаемых тем последних недель. Об этом пишут авторитетные западные СМИ, такие как Financial Times, AFP и CNN, а степень серьезности беспрецедентных намерений российского диктатора обсуждают влиятельные мировые политики.

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НВ расспросил содиректора программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексея Мельника о том, какие этапы проходит согласование нанесения ядерного удара, насколько возможно применение Россией ядерного оружия и что этому может помешать.

— Сейчас все чаще говорят о вероятности применения Россией против Украины ядерного оружия. Что вы об этом думаете?

— Если говорить о стратегическом ядерном оружии, то еще с 1970-х были разработаны надежные механизмы контроля над этими вооружениями. С тех пор как Советский Союз и США осознали, что существует стратегия взаимогарантированного уничтожения, стороны стали договариваться, как обезопасить друг друга от непредвиденных инцидентов и этого взаимоуничтожения. Фактически, когда было достигнуто понимание, что победителя в ядерном конфликте не может быть, стали развивать меры по взаимному доверию и верификации. Их результатом стали такие известные договоренности, как договоры о сокращении стратегических наступательных вооружений, договор по открытому небу и т.д.

Таким образом, эта система довольно неплохо работала и позволила избежать ядерного инцидента в течение холодной войны, а дальше в 1990-х и начале 2000-х. Но потом все стало постепенно деградировать и рушиться. Но, несмотря на это, сейчас есть четкое понимание, сколько какая страна имеет ядерных боеголовок, сколько из них находятся в состоянии готовности к применению и сколько носителей этого оружия.

Так что, если говорить о стратегической составляющей, то там все более-менее урегулировано и понятно.

Что касается тактического ядерного оружия, то там, к сожалению, система международного двустороннего контроля не была настолько хорошо развита. Поэтому наибольший риск заключается в возможности применения Россией именно тактического ядерного оружия или оружия поля боя, как его иногда называют. И в этом аспекте важно понимать, что применение такого оружия может преследовать две цели.

Первая – уничтожение крупных группировок войск противника. Поскольку тактическое ядерное оружие, что по сравнению со стратегическим имеет меньший заряд и меньшую дальность, разрабатывалось для того, чтобы уничтожить, скажем, танковую армию, которая развернулась для наступления или обороны, и т.д.

Вторая – демонстрационные удары. Такие удары наносятся по инфраструктурным объектам или крупным городам, чтобы сломить волю противника к сопротивлению и принудить его к капитуляции или переговорам на выгодных для агрессора условиях.

Что касается нынешней ситуации, то в принципе обе цели для России недостижимы. Во-первых, потому что нет таких группировок или скоплений украинских войск, которые могли бы оправдать целесообразность применения ядерного оружия. А учитывая последующие политические риски, применение ядерного оружия становится нецелесообразным.

Что касается демонстрационного удара, то здесь есть четкая позиция, которую в России должны бы понимать, что демонстрационный удар не сработает. Дело в том, что Украина уже прошла тот болевой порог, когда такой удар мог заставить, во-первых, политическое руководство страны к капитуляции, а во-вторых, настолько запугать наших международных партнеров, которые ограничили бы поддержку Украины или бросились бы убеждать официальный Киев в том, что нужно принимать любые российские условия.

Учитывая это, те цели, которые Россия пыталась бы достичь таким ядерным ударом, практически недостижимы.

— Неужели, осознавая это, Путин не пойдет на применение такого оружия?

— Это наиболее сложный вопрос, поскольку история российско-украинского военного конфликта, по крайней мере, за последние семь месяцев — это длиннющий список стратегических просчетов Кремля. И с точки зрения здоровой логики, если кто-то делает одну за другой ошибки, должен уже сделать какие-то выводы, но он все равно продолжает делать эти ошибки. Недавним подтверждением этому являются диверсии на газопроводе Северный поток, за которыми очевидно стоят действия Российской Федерации. Поэтому нет гарантий, что Кремль или Путин лично не пойдет на очередной преступный шаг, который будет контрпродуктивным, с точки зрения целей, которые он пытается достичь, и выходить буквально за все красные линии, которые до этого Путин пересек.

— В таком случае как происходит согласование применения ядерного оружия?