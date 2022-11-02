В Кремле назвали «накачкой» публикацию NYT об обсуждении применения ядерного оружия против Украины военными РФ 2 ноября, 13:18 Кремль цинично заявил, что РФ не будет участвовать в «накачке темы ядерного оружия» (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via Reuters)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал «накачкой темы ядерного оружия» публикацию NYT о том, что высокопоставленные руководители РФ обсуждали возможность нанесения тактического удара по Украине.

Как сообщают пропагандистские РИА Новости, он цинично заявил, что страна-агрессор Россия считает это безответственным и «не будет в этом участвовать».

«Мы констатируем еще раз, что как на официальном уровне, так и на уровне СМИ происходит целенаправленная накачка вот этой темы ядерного оружия. Не имеем ни малейшего намерения принимать участие в этой накачке и считаем ее весьма и весьма безответственной», — сказал представитель Кремля.

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Издание New York Times со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные руководители Вооруженных сил РФ недавно обсуждали, когда и как Москва может применить тактическое ядерное оружие против Украины.

Российский диктатор Владимир Путин не участвовал в этом обсуждении.

Сам факт того, что российские военные руководители обсуждали такую ​​возможность, встревожил администрацию президента США Джо Байдена. Ведь это показывает, насколько российские генералы разочарованы своими неудачами в Украине.

На фоне провалов войск РФ в Украине и удач ВСУ на поле боя руководство страны-агрессора России, в том числе и диктатор Владимир Путин, все чаще угрожают применением ядерного оружия в войне против Украины.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО не ждать, пока РФ реализует свои угрозы, а принять превентивные меры.

В свою очередь глава Белого дома Джо Байден заявил, что использование против Украины тактического ядерного оружия будет для Кремля «очень серьезной ошибкой».

21 сентября Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.